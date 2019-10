Commercio e sicurezza, il questore visita Confesercenti

Lunedì mattina Confesercenti ha ricevuto la gradita visita del Questore di Bergamo, Maurizio Auriemma. Accolto dalla presidente Elena Fontana e dal direttore Filippo Caselli, il Questore ha incontrato i rappresentanti dell’associazione per un confronto amichevole e informale sui temi legati a commercio e sicurezza.

Auriemma ha sottolineato l’importanza del ruolo sociale ricoperto dagli esercizi commerciali, visti non solo come attività economiche ma anche come presidi di legalità e preziose “orecchie” in

grado di cogliere problemi e segnali di disagio.

Da parte sua, la presidente Fontana ha ringraziato la Questura per l’impegno quotidiano a salvaguardia della collettività, manifestando ampia disponibilità al dialogo propositivo con le forze dell’ordine, in uno spirito di collaborazione che permetta di tutelare al meglio le categorie rappresentate.