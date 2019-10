Città più ecologiche: Bergamo, bene l’uso del suolo ma troppi incidenti con vittime

Aria, acqua, rifiuti, mobilità e ambiente. Sono state queste le aree tematiche che sono servite a Legambiente e Ambiente Italia per stilare la classifica di Ecosistema Urbano, il rapporto che misure la performance ambientale delle 104 città capoluogo di provincia pubblicato da Il Sole 24 Ore.

Vince Trento, che precede sul podio Mantova e Bolzano. Bergamo si piazza al 25° posto su scala nazionale (una posizione guadagnata rispetto al 2018), al 4° in Lombardia.

La città orobica paga pegno sui dati riguardanti l’aria: è 76^ per la concentrazione di Pm10, 87^ sulla concentrazione di biossido di azoto e 92^ sul numero di giorni di superamento della soglia di sicurezza di ozono.

Molto male anche per quanto riguarda gli incidenti stradali: il rapporto morti e feriti ogni 1000 abitanti dice che Bergamo è la peggior città d’Italia, all’ultimo posto della classifica.

Benissimo, invece, sull’uso efficiente del suolo: il rapporto tra consumo di suolo, urbanizzazione e numero di residenti vede Bergamo al secondo posto, dietro solo a Milano.

Nell’ambito di Ecosistema Urbano saranno premiate da Legambiente le migliori buone pratiche cittadine: un’occasione per segnalare esperienze che hanno il pregio di introdurre significativi cambiamenti in ambiti specifici e che potrebbero essere riprodotte in altre realtà locali. I premi saranno consegnati a Bergamo per la tranvia Tram delle Valli, considerato uno dei progetti più interessanti di riattivazione di linee ferroviarie dismesse; a Varese per la scuola “S. Pellico”, prima scuola a consumo zero, un edificio totalmente ristrutturato che unisce sicurezza e sostenibilità; a Cremona per il bio menù della mensa scolastica; a Milano per la mobilità: l’AreaC con il ticket di accesso in centro per disincentivare l’uso dell’auto rappresenta il più significativo caso di demotorizzazione privata in Italia e l’introduzione dell’AreaB si stima che tra 2019 e 2026 consentirà di ridurre le emissioni di PM10 da traffico di circa 25 tonnellate.