Castione piange l’ultimo reduce della Seconda Guerra Mondiale

Castione della Presolana è in lutto per la scomparsa di Giovanni Sozzi, ultimo reduce del paese della Seconda Guerra Mondiale.

Sozzi si è spento a 95 anni nella giornata di domenica 27 ottobre: era un soldato geniere, ha combattuto la guerra in Grecia e in Albania. Il soldato di Castione è stato poi imprigionato nei campi di lavoro tedeschi ed è stato liberato solo al termine del conflitto.

“Un uomo riservato – spiega Angelo Migliorati, primo cittadino di Castione della Presolana -. Nel corso della sua vita ha sempre svolto il mestiere del muratore ed era molto legato alla sua famiglia. Solo in questi ultimi anni di vita, ha raccontato ai suoi figli le sue vicende legate alla guerra”.

Il funerale per dare l’ultimo saluto a Giovanni Sozzi verrà celebrato nella mattinata di martedì 29 ottobre, alle 10, nella chiesa di Bratto, frazione di Castione.

La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione, in via Corna a Bratto.

”Il comune di Castione – conclude Migliorati – sarà presente al funerale: parteciperò in prima persona con il gonfalone del comune per rendere onore a Giovanni Sozzi e a tutti i caduti che hanno combattuto per la patria. Io, la mia amministrazione comunale e tutti i cittadini del paese ci uniamo al dolore per la perdita del nostro ultimo reduce di guerra e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.