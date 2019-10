Bocconi avvelenati al Colle Vareno: muore un cane

Un cane è morto dopo aver ingerito un boccone avvelenato: il tristissimo episodio è successo sul Colle Vareno in Pora, a Castione della Presolana.

Era la mattinata di domenica 27 ottobre e il cagnolino si trovava a spasso lungo il verde del Colle Vareno insieme ai suoi padroni per una passeggiata. Secondo le prime informazioni, diversi erano i bocconi disseminati nella zona, un’area molto frequentata sia da escursionisti che da vari animali domestici.

Lo sfortunato quattrozampe ha ingerito il boccone: per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto sul posto pochi minuti dopo.

Grande la rabbia dei proprietari del cane e non solo loro: ultimamente questi tristi episodi capitano troppo spesso, l’ultimo pochi mesi fa in Val di Varro ad Onore – sempre in Alta Valle Seriana – dove anche in questo caso era morto un cane. Il sindaco di Onore, Michele Schiavi, si era subito mobilitato per far controllare la zona, visto che si tratta di una minaccia non solo per cani, ma anche per i bambini che passeggiano a piedi.