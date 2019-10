Si è concluso un weekend coi fiocchi e con tanto sole. E ci avviciniamo al mese di novembre. Come sarà la prossima settimana? Lo spiega Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone delle Azzorre che negli ultimi giorni ha determinato condizioni di tempo soleggiato e mite lascerà spazio nel corso della settimana all’ingresso di fresche correnti nord-occidentali le quali produrranno un lento peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte della Lombardia unite a un calo via via più deciso delle temperature che ritorneranno su valori in media stagionale da metà settimana.

Lunedì 28 ottobre 2019

Tempo Previsto: Durante la prima parte della giornata sui settori di pianura condizioni di cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso; nuvolosità più estesa lungo i settori Alpini e Prealpini, dalla serata generale aumento della nuvolosità anche sui settori di pianura. Precipitazioni generalmente assenti salvo locali piovaschi dalla serata sui settori nord-orientali della regione. Banchi di nebbia durante le prime ore della giornata sui settori di bassa pianura.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 9 e 12 gradi, massime stazionarie o in lieve calo con valori tra 19 e 22 gradi, sempre al di sopra delle medie stagionali.

Martedì 29 ottobre 2019

Tempo Previsto: Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutti i settori con possibilità durante la giornata di deboli piogge su Alpi e Prealpi; dalla serata possibilità di deboli e isolati piovaschi anche sui settori pianeggianti specie centro-orientali.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime in diminuzione specie sui rilievi dalla seconda parte della giornata.

Mercoledì 30 ottobre 2019

Tempo Previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto con possibilità di deboli e isolate piogge nella prima parte della giornata, tendenza a qualche effimera schiarita in serata a partire dai settori orientali.

Temperature: In diminuzione, più sensibile nei valori massimi.