Occupazione: “la donna è mobile”, Bergamo e la questione di genere

“La donna è ancora mobile….” almeno nel mercato del lavoro bergamasco”.

I dati del CpI elaborati dalla Cisl, infatti, testimoniano della continua difficoltà del mondo femminile a trovare spazi adeguati nell’economia e nell’occupazione.



“Infatti, se il tasso di occupazione femminile a Bergamo segna il suo massimo storico al 54,8% nel 2018 (era meno del 53% nel 2017 e 50% nel 2012), resta comunque al di sotto di 5 punti rispetto al dato regionale, pur mantenendosi al di sopra di quello nazionale. Una situazione che rispetto “all’altra metà dell’occupazione bergamasca” fotografa ancora una distanza ampia, in quanto il tasso di occupazione maschile si colloca al 76,3% sopra i livelli medi regionali e nazionali, con più di 20 punti di differenza tra tasso di occupazione femminile e maschile nella nostra provincia”.





È l’analisi di Danilo Mazzola, segretario provinciale Cisl Bergamo, che sottolinea come “nei primi nove mesi di quest’anno su un totale di 76.812 avviamenti a tempo determinato pari al 45% dei avviamenti, il 47% degli avviamenti femminili è a tempo determinato, contro il 43% di quelli maschili, situazione rimasta invariata rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda gli avviamenti a tempo indeterminato i dati dei primi nove mesi del 2019 segnalano un trend in aumento pari a 58.165, rimarcano ulteriormente una differenza di genere sostanziale: il 34% dei contratti è “stabile”, contro il 32.5 di un anno fa, ma tra gli uomini il tasso di avviamenti a tempo indeterminato è del 36%, tra le donne e del 31%. Sempre nel 2019 le donne sono la maggioranza degli avviamenti nelle fasce giovani (15-29 anni) con un 39% di avviamenti e un 37% dei uomini, dai 30 ai 49 anni gli avviamenti tra donne e uomini sono identici 44%, diventano minoranza per le donne dopo i 50 anni. Per quanto riguarda il totale avviamenti nel 2019 su un totale di 171.790 il 43% sono di donne il 47% di uomini”.



“Seppur in crescita, il percorso di inclusione al lavoro delle donne è ancora lungo e necessita di politiche familiari importanti, che il nostro paese non ha introdotto con sufficienza rispetto ad altri paesi Europei, in particolare la Francia”.



In Italia il tasso di fecondità per donna è di 1,34 figli, mentre in Francia è di 2,1. Il nostro tasso di natalità è dello 0,73%, mentre la media europea si attesta a 2,1.

“I temi contrattuali dei prossimi anni – conclude Mazzola -, oltre agli aspetti economici, dovranno tener conto anche di temi come conciliazione vita e lavoro, in quanto per ragioni culturali, il lavoro di cura di figli e anziani cade ancora in maggioranza sulle spalle delle donne e pertanto una vera parità di genere è ancora lontana dall’essere raggiunta”.