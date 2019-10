Vince, incanta e continua la sua inarrestabile corsa l’Atalanta di Gasperini, che strapazza l’Udinese con sette gol e rafforza la sua posizione nelle zone altissime della classifica: con i pareggi di Juventus, Inter e Napoli, i nerazzurri sono terzi, a -3 dalla vetta e a +3 dai campani quarti.

Contro i friulani il match è stato in bilico solo nella prima mezz’ora, con la rete di Okaka (12′) che aveva illuso i bianconeri di poter tenere testa agli uomini di Gasperini.

Poi il pareggio di Ilicic (21′) e il calcio di rigore di Muriel (34′) – con espulsione di Opoku – hanno cambiato letteralmente faccia a una partita che è quasi sembrata un allenamento per Gomez e compagni.

Ilicic prima dell’intervallo, al 43′, ha messo la parola fine al match con la terza rete nerazzurra, mentre nella ripresa si è giocato a una sola porta: quella di Musso.

Muriel ne ha segnati altri due (48′ e 75′, su rigore il secondo), in mezzo il piattone di Pasalic su assist al bacio del Papu Gomez.

Nel finale l’Atalanta ha continuato a tenere il piede sull’acceleratore, così ha trovato gloria anche il classe 2002 Diallo Traorè, al debutto nella massima serie.

Per i nerazzurri in campionato è un momento d’oro: 28 gol fatti in 9 partite, per Muriel 8 in 7 presenze.

Mercoledì sera si torna in campo: alle 19 al San Paolo c’è lo scontro diretto d’alta classifica col Napoli.