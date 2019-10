Infarto in Presolana, nonostante il soccorso degli amici Maurizio è morto domenica mattina

No, alla fine il massaggio cardiaco che gli amici gli hanno praticato con tempismo è capacità, non è bastato e Maurizio Brambilla domenica mattina è morto in ospedale.

L’infarto che l’ha colpito sabato in Presolana mentre chiacchierava tranquillamente con i suoi compagni di escursione sul sentiero che dal bivacco città di Clusone porta alla Cappella Savina, non gli ha dato scampo anche se sembrava ce l’avesse fatta.

Maurizio Brambilla, 56 anni di Bergamo, del quartiere Colognola, volontario della Croce Rossa Italiana era caduto a terra privo di sensi: subito la situazione era stata compresa alla perfezione da chi si trovava con lui, amici e colleghi volontari della CRI cittadina.

Gli amici gli hanno effettuato un massaggio cardiaco e il cuore di Maurizio ha ripreso a battere, in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso con i medici che, una volta caricato con il verricello, lo hanno portato d’urgenza al Papa Giovanni XXIII.

Massima priorità per l’intervento, con l’arrivo in codice rosso: l’intervento in sala operatoria, ma non è bastato. Maurizio Brambilla si è spento di prima mattina.

La famiglia ha acconsentito all’espianto degli organi: un ultimo generoso gesto di una bella persona.