Incendio all’ex maneggio: all’interno il corpo di un uomo carbonizzato

Il corpo senza vita e carbonizzato di un uomo è stato trovato all’ex maneggio San Giorgio, a Romano di Lombardia, che ha preso fuoco sabato sera.

Verso le 19 l’allarme per l’incendio divampato nella struttura ormai abbandonata che viene utilizzata come riparo dai senzatetto: si tratta di ex stalle dei cavalli dove persone prive di casa vanno a dormire. Ci sono state anche famiglie con bambini che negli anni scorsi hanno ricavato all’interno la loro abitazione.

Per domare le fiamme sono accorsi i vigili del fuoco che hanno trovato il corpo dell’uomo, 74 anni, di Romano, ormai carbonizzato.

Sul posto, alla periferia della cittadina, in via Crema, sono giunti, insieme ai mezzi di soccorso, i carabinieri di Treviglio e di Bergamo e il pm per avviare le indagini e capire se il rogo è stato un incidente oppure se sia frutto di dolo.