Il neocardinale Matteo Zuppi ed Emma Da Fazio, Le Iene o Pizza Hero? La tv del 27 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 27 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la sesta e ultima puntata della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, con Vanessa Scalera, Carlo Buccirosso, Alessio Lapice, Massimiliano Gallo e Barbara Ronchi.

L’episodio sarà intitolato “Dalla parte degli ultimi”: l’omicidio di un amico e una serie di circostanze avverse rischiano di mettere in crisi Imma. In famiglia, poi, Pietro si sveglia in preda a una grave intossicazione, conseguenza di una cena trascorsa in compagnia di un suo collega. L’uomo viene immediatamente ricoverato e, a causa di questa emergenza, Imma perde un importante appuntamento.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà il cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna. L’attuale cardinale fu protagonista della polemica dei tortellini al pollo, proposti in occasione della festa del patrono di Bologna per avvicinare alla ricorrenza anche “chi non mangia carne di maiale”. In quell’occasione, disse: “Essere accoglienti non è essere cedevoli, essere buoni non è buonismo, nessun annacquamento, non cambiamo la nostra vita ma impariamo a vivere insieme“. La scelta del tortellino al pollo scatenò una polemica politica che vide al centro Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Arriverà in studio anche Emma Marrone, che torna in tv dopo il delicato intervento che l’ha vista interrompere i suoi impegni di lavoro. Venerdì uscirà il suo settimo album dal titolo Fortuna, anticipato dal singolo “Io sono bella”.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta de “Le Iene show”. La trasmissione riprende la collocazione che aveva frequentato fino alla scorsa stagione, prima di una generale variazione dei palinsesti Mediaset legata ai risultati di Live – Non è la d’Urso, spostato al lunedì in prima serata. All’appuntamento del martedì i padroni di casa continueranno a essere Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Mentre alla domenica si presume ci siano Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani alternati a Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Rete4 alle 21.25 proporrà una nuova puntata della soap “Il segreto”. Antolina paga Rufina perchè picchi Elsa. Quest’ultima viene medicata e ricoverata in infermeria dal dottor Zabaleta.

Su Tv8 alle 20 “Automobilismo F.1 Gran Premio del Messico Paddock gara; alle 21.30 Gara e alle 23.30 Podio Formula 1”.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione di “Pizza Hero – La sfida dei forni”, che vede il ritorno di Gabriele Bonci alla ricerca dei migliori fornai d’Italia.

La formula resta quella – tre forni si sfidano in ogni puntata, ambienta in una città diversa – ma stavolta il premio è di 2mila euro in gettoni d’oro ed è prevista una prova in più. I concorrenti dovranno preparare una pizza speciale che omaggi il luogo, avvalendosi dei prodotti tipici di quelle terre.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.10 c’è “Aspettando il re”, con Tom Hanks; su Canale5 alle 21.20 “Benvenuti al Sud”, con Claudio Bisio; e su Rai4 alle 21.10 “Nemesi”, con Sigourbey Weaver.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Addicted – Desiderio irresistibile”, con Sharon Leal; su La5 alle 21.10 “Il fidanzato perfetto”, con Claire Coffee; e su Iris alle 21 “Vi presento Joe Black”, con Brad Pitt.

Su Rai5 alle 21.15 “Le grandi sfide alla natura”. Ci sono luoghi nel pianeta che tolgono il fiato per magia e bellezza. Sono le grandi meraviglie della natura, luoghi stupefacenti e magnifici, ma anche inaccessibili e inospitali, che presentano continue e straordinarie sfide a chi li abita.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda tre episodi intitolati “Come salvare una vita”, “Lei è andata via” e “Il tempo si ferma”. Nel primo, Meredith riceve la visita della polizia, che le comunica che Derek ha avuto un incidente ed è in ospedale. Nel secondo, Meredith torna al Grey Sloan Memorial per rivelare la notizia della scomparsa di Derek. Intanto Richard si prepara a chiedere a Catherine di sposarlo. Nel terzo, dopo il crollo di una galleria, molte vittime arrivano al Grey Sloan Memorial.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Amici celebrities”, con Maria De Filippi; su Real Time alle 20.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The Big bang theory”.