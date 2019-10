Fara, Comune ad Anac: “Nessun vantaggio dai ritardi per la Bergamo Parcheggi”

Alla fine di settembre l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in un lungo e articolato documento, in risposta alle sollecitazioni avanzate dai due ex consiglieri del Movimento 5 Stelle a Bergamo, Marcello Zenoni e Fabio Gregorelli, aveva sottolineato una serie di criticità che secondo lei avrebbero dovuto portare alla rescissione del contratto con la concessionaria, vale a dire la società Bergamo Parcheggi che fa capo a parcheggi Italia e all’Atb, quest’ultima interamente di proprietà del Comune di Bergamo.

Nei giorni scorsi il Palazzo Frizzoni ha risposto a quelle contestazioni, fornendo argomentazioni volte a chiarire l’intricata vicenda amministrativa iniziata nel 2004 e che ha attraversato 5 amministrazioni e i mandati di 4 sindaci.

In un’approfondita relazione di 15 pagine il Comune di Bergamo ha ribattuto punto su punto alle contestazioni avanzate da Anac, sintetizzabili sostanzialmente in cinque punti: “I contributi pubblici non sono cresciuti negli anni, ma si sono anzi ridimensionati – inizia Palazzo Frizzoni -; Nessuna sentenza ha mai acclarato la responsabilità della società Bergamo Parcheggi rispetto alla frana del 2008, anzi: Bergamo Parcheggi è stata riconosciuta più volte (da parte della compagnia di assicurazione e del Tribunale) come parte lesa nella vicenda. Per questa ragione non si è ritenuto di poter procedere alla risoluzione del contratto; il Comune non ha mai rinunciato alle penali per i ritardi di progettazione: queste penali saranno quantificate e addebitate al termine dei lavori; si è provveduto a fissare una data di conclusione dei lavori (15 marzo 2019) e i ritardi maturati rispetto a questa data sono già stati oggetto di contestazione e comporteranno l’applicazione delle penali previste; i proventi della sosta su strada in Città Alta maturati dopo la scadenza del 15 marzo 2019 non andranno a vantaggio di Bergamo Parcheggi”.

Nella sua risposta ad Anac il Comune sottolinea come, a tutela del pubblico interesse, non si sia lasciato condizionare dalla presenza di una propria controllata (Atb) nella compagine della società concessionaria, portando come prova le contestazioni mosse nel 2015 e nel 2019 a Bregamo Parcheggi e l’opposizione in Cassazione alla richiesta di non luogo a procedere formulata dal pm sull’ipotesi di reato ambientale.

Nel merito della questione, vale a dire sulla mancata risoluzione del contratto con la Bergamo Parcheggi, Palazzo Frizzoni ha ricordato che nessuna sentenza ha giudicato la società concessionaria responsabile della frana del 2008, e che anzi la società è stata più volte riconosciuta come parte offesa rispetto a quella vicenda: “Precise responsabilità – spiegano – sono state riconosciute in capo all’impresa Locatelli, sia da parte dell’assicurazione – che ha riconosciuto a Bergamo Parcheggi un risarcimento di oltre 2,4 milioni di euro – sia da parte del Tribunale Penale, che ha condannato Locatelli a risarcire la Bergamo Parcheggi (il risarcimento di 350mila euro non è mai stato erogato per il contestuale fallimento dichiarato dall’impresa Locatelli). La più volte citata relazione redatta dal collaudatore ing. Myallonier, che attesta la completa estraneità del Comune rispetto alla frana del dicembre 2008, non risulta per contro avere valore probatorio né di collaudo, né mai ha avuto riscontro in sede di accertamento giudiziale. In caso di risoluzione del contratto si sarebbe quindi aperto un contenzioso il cui esito sarebbe stato tutt’altro che scontato e avrebbe potuto determinare il conseguente pagamento da parte del Comune di penali per alcuni milioni di euro”.

Sui ritardi accumulati, per vari motivi che spaziano dalle responsabilità della concessionaria alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il costruttore Locatelli, il Comune spiega: “Non determinano un vantaggio per la Bergamo Parcheggi: il valore degli introiti netti derivanti dalla riscossione della sosta su strada in Città Alta, a partire dal 2004, è stato infatti puntualmente rendicontato e inserito alla voce ‘Ricavi’ nel Piano Economico Finanziario dell’opera, mentre gli introiti successivi al 15 marzo 2019, data che nell’atto transattivo 2016 l’Amministrazione ha fissato come termine dei lavori, non potranno evidentemente essere acquisiti dal concessionario. Viene inoltre rimarcato che sin dal 2004 Bergamo Parcheggi riconosce al Comune un canone sulla riscossione della sosta del centro storico: nel 2018, ad esempio, la cifra versata a Palazzo Frizzoni è stata di 119.469,83€. Il canone è stato correttamente versato ogni anno da quando l’opera è stata avviata. La durata della convenzione, 29 anni, non è stata in alcun modo modificata”.

Sui costi dell’intervento, invece, è stata sottolineata la riduzione del contributo pubblico inizialmente quantificato, da 1,69 milioni a 1 milione, “di cui peraltro solo 300mila euro + IVA sono stati erogati, visto che nel 2016, con l’atto transattivo, l’Amministrazione ha previsto il recupero della cifra restante dai ribassi d’asta. Con lo stesso atto transattivo del 2016 il Comune, senza accollarsi alcun costo aggiuntivo e a fronte del solo prolungamento del diritto di superficie su ulteriori 14 posti auto, ha ottenuto diverse importanti migliorie, la più significativa delle quali è stata la realizzazione della teleferica che ha evitato il transito di ben 16.800 mezzi pesanti. Alla Bergamo Parcheggi sono stati accollati tutti i maggiori costi, allora quantificati in circa 4.5 milioni, e ogni altro rischio economico derivante dalle successive fasi di costruzione. Il contestuale aumento della tariffa oraria, peraltro coerente con la revisione complessiva della sosta su tutto il territorio cittadino, incorpora a carico del concessionario un evidente rischio di domanda”.

Nella risposta del Comune ad Anac viene poi affrontato il tema delle varianti: “Quella del 2011 – approvata solo nel 2016 – conteneva una serie di modifiche strutturali derivanti dalla nuova normativa antisismica e dall’obiettivo di garantire la piena sicurezza dell’opera, insieme al monitoraggio strumentale previsto in loco. Quanto alla variante del 2016, con la quale si sono introdotte alcune modifiche funzionali, il Comune respinge l’ipotesi che si tratti di uno ‘travolgimento dell’originaria concessione’ e ne rivendica invece il carattere attuativo dell’accordo del 2004, derivante da ‘libere esigenze della Pubblica Amministrazione in tema di disciplina del traffico e della sosta’”.