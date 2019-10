Difesa, fisico e tanta sostanza: Atalanta, vietato sottovalutare l’Udinese di Tudor

Dopo la parentesi infrasettimanale di Champions in terra inglese, l’Atalanta si rituffa nel campionato affrontando in una gara casalinga l’Udinese.

Non voglio soffermarmi eccessivamente sul match di martedì, ma alcune considerazioni vanno fatte. La prima è che il Manchester City è una compagine assolutamente stellare (e non avevamo bisogno di conferme a questo proposito). La seconda è che, in ogni caso, il livello della Champions è decisamente superiore a quello del nostro campionato, come dimostrano le difficoltà trovate anche dalle altre squadre italiane. La terza è che, come dice il Gasp, bisogna fare tesoro di queste sconfitte, perché probabilmente non manca moltissimo alla Dea per poter competere anche in questo torneo (eccezion fatta per quanto concerne le big).

Detto ciò, bisogna necessariamente che i Gasp boys si concentrino su questo importante impegno del campionato che, nonostante tutto, non è così semplice come potrebbe apparire. Quella friulana è una formazione molto coriacea, ha una difesa formata da giocatori decisamente fisicati, un centrocampo dinamico e tre avanti come Okaka, Lasagna e De Paul che potrebbero tranquillamente giocare in una grande squadra.

Ecco dunque che sottovalutare l’impegno pensando che si tratti “solo” dell’Udinese, sarebbe un errore madornale. Attualmente la compagine di Tudor si trova in una zona tranquilla della classifica, con 10 punti all’attivo arrivati dalle vittorie contro Milan, Bologna e Torino (sempre in casa), e dal pareggio esterno con il Verona. Questi dati dimostrano che lontano dal Friuli l’Udinese stenta non poco perché, a parte il suddetto pareggio, nelle altre 2 gare ha sempre perso. Aggiungo che delle 8 partite giocate sino ad ora, ben 5 sono state disputate tra le mura amiche, il che ha certamente favorito la squadra bianconera.

Due dati importanti sull’Udinese a confronto con quelli della Dea: la squadra bianconera ha la difesa meno perforata del torneo (solo 6 reti subite contro le 13 nerazzurre) ma nel contempo ha anche l’attacco più asfittico (insieme alla Samp) con sole 4 reti segnate (21 invece le reti realizzate dalla Dea, miglior attacco del campionato). Questi dati indicano da soli le differenti mentalità che caratterizzano le due squadre.

Il mezzo passo falso di Roma ha leggermente allontanato le prime due della classe, ma la classifica dice che una vittoria nella gara odierna consentirebbe a Gomez e compagni di mantenere saldamente il terzo gradino della graduatoria.

Atalanta e Udinese sono al loro 36mo scontro in casa nerazzurra in serie A. Nelle precedenti 35 volte la Dea ha prevalso in 12 occasioni, i bianconeri in 7 mentre 16 volte la gara è terminata in parità (44 gol nerazzurri e 26 udinesi). Se consideriamo anche le partite disputate in Friuli la situazione si capovolge con 27 vittorie per l’Udinese, 20 per l’Atalanta e 23 pareggi. La più recente vittoria nerazzurra è quella dello scorso torneo quando, seppur solo nel finale, gli uomini del Gasp riuscirono a superare gli avversari grazie alle reti di De Roon su rigore e Pasalic. L’ultimo pareggio risale invece al torneo 2015-2016 allorché una rete di Zapata (allora bianconero) e una di Bellini sentenziarono l’1 a 1 finale. L’anno dopo l’Udinese fece invece l’ultimo colpaccio in terra bergamasca con un eloquente 1 a 3 grazie alla rete di Zapata, pareggio di Kurtic e uno/due finale di Fofana e Thereau.

Due vittorie, entrambe con 6 reti segnate, costituiscono la migliore a favore di entrambe le compagini. Nel 1953-1954 fu la Dea a sconfiggere gli avversari per 6 a 0 (doppiette di Bassetto e Rasmussen) mentre nel 2001-2002 furono i bianconeri a prevalere per 1 a 5 (doppiette di Muzzi e Jørgensen).

Mister Gasperini potrebbe dare respiro ad un affaticato Gomez, schierando Ilicic e Muriel in avanti con Malinovskyi dietro di loro. A centrocampo si rivedrà de Roon con al suo fianco Pasalic (Freuler in panca) e sulla fascia potrebbe giocare Castagne. Non convocato Masiello, si rivedono Kjaer e Palomino.

In casa bianconera nel terzetto di difesa dovrebbe far ritorno Becao dal 1 munito al fianco di Troost-Ekong e Samir. Sulla fascia destra conferma di Ter Avest legata alle condizioni di Larsen (alle prese con un fastidio muscolare al polpaccio). In mediana De Paul, spazio avanti per Okaka e Lasagna, mentre partiranno dalla panchina sia Fofana che Nestorovski.

L’unico ex tra le due squadre non sarà però presente al match e mi riferisco a Duvan Zapata che con la maglia bianconera ha disputato 63 partite con 18 reti realizzate.

Nella squadra bianconera ha giocato, negli anni 80, uno dei più grandi calciatori brasiliani ossia Arthur Antunes Coimbra, al secolo Zico (516 reti segnate in carriera). Quando il talento carioca arrivò ad Udine, durante il primo allenamento si mise a calciare le punizioni con la barriera mobile e colpì per ben 5 volte consecutive la traversa; a quel punto chiamò il magazziniere e gli disse di controllare l’altezza della porta. Beh, la traversa era 5 cm più bassa di quella regolamentare.

Le due compagini sono accomunate dal fatto di avere, entrambe, la proprietà del proprio stadio (oltre a Juve, Sassuolo e Frosinone): oggi però conta solo la vittoria, Dea prosegui la corsa.