Dall’incontro con Davide Ferrari alla notte bianca dei bambini: doppio evento a Osio Sotto

Settimana ricca di appuntamenti a Osio Sotto. Mercoledì 30 ottobre alle 21 alla sala della comunità dell’oratorio, in via Sant’Alessandro, il sindaco Corrado Quarti dialogherà con Davide Ferrari, già sindaco per due mandati di Galliate (NO), che presenterà il suo libro “Signor Sindaco, domani pioverà? – 10 anni su Facebook tra cittadini e leoni da tastiera”.

Il volume ha l’intento di aiutare i cittadini a comprendere da vicino come si possa affrontare la gestione di problematiche relative ad argomenti di interesse pubblico con uno spirito di fiduciosa collaborazione fra la cittadinanza e l’amministrazione locale. Il sindaco Quarti afferma: “Questo libro è stato una delle mie letture estive e mi ha subito colpito per l’ironia con cui l’autore tratta le difficoltà che ogni giorno dobbiamo affrontare come primi cittadini, tra la strada e i social. Così ho deciso di invitarlo a Osio, sia per un percorso di educazione civica nel nostro istituto comprensivo sia per la presentazione del suo libro”.

L’incontro si propone come un interessante momento di riflessione e confronto: sono invitati in modo particolare tutti i sindaci e gli amministratori locali della zona.

Il giorno seguente, giovedì 31, invece, si terrà la notte bianca dei bambini, iniziativa pensata specialmente per i più piccoli. Organizzata in concomitanza con la notte di Halloween, ormai da qualche anno è un evento fisso che riscuote sempre un ottimo successo. L’appuntamento è in piazza Papa Giovanni XXIII, dove alle 20 andrà in scena lo spettacolo “Brividi di Halloween”, momento clou di una serata costellata di giochi brividosi. Novità di questa edizione sarà la distribuzione di zucchero filato a tutti i bimbi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo al centro giovanile di via Petrocchi.