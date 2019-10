Clusone, strudel benefico da quasi 50 metri per aiutare i meno fortunati

Vincono la solidarietà e il grande cuore dei clusonesi: la quarta edizione dello strudelone di sabato 26 ottobre è stata un successo da record.

A partire dalla lunghezza dello strudel realizzato dal maestro pasticcere Davide Duci della pasticceria Duci di Clusone: il dolce è risultato lungo ben 49,3 metri superando così i 47 metri dello scorso anno.

“Abbiamo lavorato per tutta la settimana – racconta soddisfatto il pasticcere Duci -. Ringrazio il mio staff, composto da cinque persone, perché hanno lavorato intensamente per realizzare questa bella festa. Un grazie di cuore va a mia moglie Anna per aver organizzato il tutto al meglio nei due mesi precedenti, cosi come Lisa Carrara“.

Il ricavato quest’anno sarà destinato per sostenere due progetti legati al territorio dell’alta Valle Seriana: la prima va all’associazione Habilescio della scuola Sci Monte Pora in modo da finanziare un corso di sci gratuito per i ragazzi diversamente abili. La seconda parte, invece, è destinata all’associazione Federica Albergoni di Albino per sostenere i prelievi di midollo osseo.

Tantissime le persone che hanno invaso via San Defendente per assaggiare il maxi strudel e contribuire ai progetti solidali.

“Sembra ieri che eravamo allora prima edizione – spiega Lisa Carrara, una degli organizzatori dell’evento -, invece siamo già alla quarta e si pensa già alla quinta. Vedo tantissima gente nuova: ciò vuol dire che il nostro messaggio benefico ha raggiunto un numero elevato di persone. Ringrazio la polizia Locale e il comune di Clusone che si sono sempre dimostrati disponibili per sostenerci nell’organizzazione della festa. Non dimentico il comitato San Defendente, la consulta Giovani, la Pasticceria Duci e tutte le persone che hanno collaborato”.