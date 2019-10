“Ulisse”, gran finale alla scoperta del mondo di Ben-Hur: la tv del 26 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 26 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la quinta e ultima puntata di “Ulisse – Il piacere della scoperta”, dal titolo “Il mondo di Ben-Hur”.

Al centro dell’attenzione ci sarà il mondo di “Ben-Hur”, il film “colossal” campione di incassi nel 1959, vincitore di ben undici premi Oscar. Alberto Angela propone la storia del celebre auriga e della città di Roma del primo secolo dopo Cristo, accompagnando gli spettatori bei luoghi delle vicende raccontate dal film, partendo da dove si svolgevano le competizioni delle quadrighe: il circo Massimo, una struttura, di cui oggi è visibile solo la grande spianata. Se Ben Hur è un personaggio di fantasia, creato dal romanziere Lew Wallace, Alberto Angela racconta invece la storia di un personaggio altrettanto famoso e realmente esistito: l’auriga Scorpo, un divo dell’arena molto amato, il più grande campione dell’epoca Flavia, ricordato più volte dal poeta Marziale.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Rimorsi”: durante i lavori in un cantiere edile vengono alla luce i resti del maggiore Ellen Wallace, che tutti credevano che avesse perso la vita al Pentagono, durante l’attentato dell’11 settembre 2001. Gibbs, che in passato aveva avuto una relazione con la vittima, finisce tra gli indagati, in quanto su quel che resta degli indumenti della donna sono state trovate tracce del suo Dna.

Su RaiTre alle 21.30 l’appuntamento è con “Le ragazze”. La prima ospite di Gloria Guida è Carla Cenacchi, trasferitasi a Lima, in Perù, subito dopo aver conseguito il diploma, per aprire, insieme con il marito, una trattoria di cucina emiliana. Poi, è la volta di Sabrina Salerno, cantante famosa negli anni Ottanta, e di Emma Marcegaglia, imprenditrice e presidente di Confindustria dal 2008 al 2012, oggi presidente dell’Eni. Segue quindi la storia di Paola Gassman, attrice di teatro e figlia di Vittorio Gassman, di cui traccia un ritratto inedito e molto intimo. Chiude la puntata l’incontro con Nicoletta Sanna, nata in provincia di Sassari, che racconta della sua difficile infanzia, quando, orfana, è stata costretta a crescere in un orfanatrofio gestito dalle suore.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda puntata di “Tu si que vales”. Secondo appuntamento con le divertenti ed emozionanti esibizioni dei concorrenti, che devono convincere la giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, del loro talento. Sabrina Ferilli, invece, guida la giuria popolare. Conduce Belen Rodriguez, insieme con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Little murder by Agatha Christie”, con Blandine Bellavoir. Andranno in onda due episodi intitolati “Melodia mortale” e “Omicidio ad Halloween”. Nel primo, un chitarrista, fidanzato, di una nota cantante viene ucciso. L’inchiesta per l’ispettore Laurence è particolarmente delicata. Nel secondo, dopo un conflitto a fuoco, Laurence perde temporaneamente la vista. Nonostante ciò, decide di guidare lo stesso l’indagine sulla scomparsa di un bambino, chiedendo ad Alice di aiutarlo.

Spazio alla Formula Uno su Tv8 dove alle 20 ci sarà “Aspettando il Messico”, alle 20.15 “Automobilismo F.1 Gran Premio del Messico: Paddock qualifiche; alle 21.15 Qualifiche.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “In scena – Adriana Asti”, la grande attrice, icona del teatro e del cinema, una donna autoironica e umana, si racconta in questo documentario a lei interamente dedicato. Dall’infanzia agli esordi in una compagnia di giro, dalla psicanalisi al grande successo internazionale: passione del presente e nostalgia del futuro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “I predatori dell’arca perduta”, con Harrison Ford; su Italia1 alle 21.20 “L’era glaciale”; su Canale Nove alle 21.25 “Prospettive di un delitto”, con Dennis Quid; e su Rai4 alle 21.10 “I predoni”, con Bruce Willis.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Mr. Jones”, con Richard Gere; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Amori, letti e tradimenti”, con Don Backy; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Nella rete dell’amore”, con Anna Barnholtz; su Iris alle 21 “Soluzione estrema”, con Michael Keaton.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 il telefilm “Fratelli Detective”, con Enrico Brignano e Marco Todisco; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.30 la replica de “Le Iene show”.