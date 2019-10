Nuovi uffici di Polizia Amministrativa per il Commissariato di Treviglio, in occasione del 25esimo anniversario della sua apertura: sono stati inaugurati nella mattinata di sabato 26 ottobre in piazza del Popolo 3, negli adiacenti locali dello stabile in passato occupati dalla farmacia comunale e oggi ristrutturati e attrezzati con strumenti all’avanguardia.

Qui trovano ora posto l’ufficio passaporti (con nuove postazioni per il rilascio di quelli digitali), armi e licenze.

Alla cerimonia, presieduta dal questore Maurizio Auriemma, sono state moltissime le autorità presenti: il prefetto Elisabetta Margiacchi, il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine, i parlamentari Antonio Misiani, Elena Carnevali, Alessandro Sorte e Simona Pergreffi, il sindaco di Treviglio Juri Imeri (che ha finanziato parte dei lavori) e i primi cittadini degli altri 37 comuni della Bassa su cui il commissariato ha giurisdizione, oltre che ad altre personalità pubbliche del territorio.

La cerimonia è stata aperta dal dirigente del Commissariato Angelo Lino Murtas: “È stata un’operazione di grande sinergia che ci ha portati a questa inaugurazione. Il cittadino trevigliese sarà ancor più a nostro contatto grazie a questi nuovi uffici. In questi 25 anni abbiamo fatto oltre 20mila passaporti”.

Poi la parola è passata al sindaco Imeri: “Qui dimostriamo ancora una volta la vicinanza delle forze dell’ordine al territorio. Qui dimostriamo ancora una volta la vicinanza delle forze dell’ordine al territorio. Ricordiamoci che poco tempo fa eravamo in piazza a chiedere che questo presidio di polizia non venisse chiuso. In questi anni abbiamo dimostrato come la collaborazione tra amministrazione e forze dell’ordine sia stata fondamentale”.

Tra gli interventi anche quelli del presidente della Bcc Trevbiglio Giovanni Grazioli, che ha finanziato una seconda parte dei lavori, e di Alberto Pescali di A.P. Design che li ha svolti materialmente finanziandone l’ultima tranche.

In chiusura il discorso del questore Auriemma: “Fare Polizia amministrativa significa mettere le mani nella vita delle persone. Lavorare per questo settore mi ha fatto crescere tantissimo, per questo oggi sono particolarmente contento di essere qua. Il mio grazie va a tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questi uffici”.

Infine il tradizionale taglio del nastro, con la benedizione del Cappellano della Polizia di Stato e la visita ai nuovi uffici, contestualmente aperti al pubblico.

Nell’occasione sono state anche esposte nel piazzale alcune auto e moto d’epoca, utilizzate in passato per i servizi d’Istituto della Polizia di Stato.