Stezzano, attira l’attenzione di alcune donne e poi mostra i genitali: denunciato

Nell’ultimo mese tre donne di Stezzano avevano denunciato lo stesso identico episodio: un uomo, a bordo della sua auto, le aveva avvicinate per chiedere informazioni per poi mostrare le parti intime.

In seguito a precisi accertamenti i carabinieri di Stezzano nella mattinata di sabato 26 ottobre sono arrivati a un 42enne di Bergamo, celibe, denunciandolo per atti osceni in luogo pubblico e sanzionandolo per un totale di 10mila euro.

Almeno tre, come detto, gli episodi riconducibili all’uomo: con la sua Volkswagen Golf grigio chiaro attirava l’attenzione delle passanti con il pretesto di chiedere indicazioni stradali ma una volta avvicinate si denudava mostrando i genitali, per poi allontanarsi celermente appena le malcapitate provavano ad allertare altri cittadini.

Rintracciato e identificato, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità.