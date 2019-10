Stanotte lancette indietro di un’ora, ma forse non sarà l’ultima volta

Ammettiamolo, pensare di tornare all’ora solare, quella invernale per capirci, quando il buio arriva prima, mentre fuori il tempo ci regala luminosità, sole e clima mite, sembra davvero una beffa. Eppure stanotte, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, precisamente alle 3 le lancette vanno spostate all’indietro di un’ora. E non ci consola (almeno non abbastanza) sapere che dormiremo un’ora in più.

Ma davvero sarà l’ultimo cambio? Allora, l’ora solare sarà in vigore fino al 29 marzo 2020. L’Unione Europea sembrava decisa a tutti i costi a voler abolire questo passaggio. Dopo le numerose dichiarazioni del presidente Jean-Claud Juncker (da poco sostituito da Ursula Von der Leyen), l’anno scorso era arrivata la proposta ufficiale della Commissione europea: ogni Stato avrebbe dovuto scegliere se applicare in modo permanente l’ora legale o quella solare.

Ma, mentre inizialmente la deadline era la fine del 2019, successivamente l’abolizione del cambio è stata rinviata fino al 2021. I Paesi dell’Ue, infatti, hanno chiesto più tempo per decidere. E alla fine è stato stabilito che le scelte dovranno essere presentate entro aprile 2020. A quel punto, si potrebbe persino arrivare a una consultazione popolare, lasciando così ai cittadini la libertà di esprimere la propria opinione in merito. Manca ancora non poco tempo, vedremo dunque quel che succederà e cosa verrà deciso.