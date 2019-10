Otto consigli per sopravvivere al Lucca Comics

Siamo a ottobre e il “Lucca Comics & Games” si sta avvicinando. Tutto è pronto, hai deciso di andare con i tuoi amici e tutti insieme non vedete l’ora di perdervi per le vie del centro storico della città toscana, immersa per tre giorni, come per magia, in una dimensione onirica fatta di fumetti, videogiochi, cosplay e tanto altro ancora.

Prima di fare le valigie però è doveroso prendere alcuni accorgimenti organizzativi, al fine di godersi al meglio la fiera ed evitare di perdere tempo, pazienza e soprattutto soldi.

Sono Guido e questi, dall’alto della mia esperienza decennale, sono 8 consigli per sopravvivere al Lucca Comics.

1. AVERE PAZIENZA

Sembra un’osservazione da poco ma, ora più che mai, va fatta cara la massima latina “la calma è la virtù dei forti”. Nel solo 2018 le persone partecipanti all’evento erano più di 250.000 e capirete bene che in uno scenario del genere è normale, se non doveroso, dover passare qualche ora della vostra fiera in coda per provare un videogioco o per vedere l’anteprima di un film. Armatevi quindi di molta pazienza, di un buon libro e di tanti giochi sul cellulare, vedrete che ne varrà la pena.

2. PRENDETE I BIGLIETTI ONLINE

Se davvero tenete alla vostra vita acquistate i biglietti prima dell’inizio della fiera (qui il sito: https://www.luccacomicsandgames.com/it/2019/biglietti/). Il prezzo con la prevendita è

leggermente maggiorato, ma fidatevi che quando vedrete la fila chilometrica che già alle 7:30 di mattina si forma nei pressi delle biglietterie ringrazierete di aver speso qualche euro in più.

3. PRENOTATE IL PARCHEGGIO

Lo stesso discorso vale per il parcheggio. Se sperate di avere la proverbiale “botta di c…” trovando un parcheggio libero, gratuito per tutto il giorno e magari proprio nel centro di Lucca, fatevelo dire, siete fuori strada. Le auto in giro saranno decine di migliaia e, oltre a raccomandare di guardare in entrambe le direzioni prima di attraversare, sarebbe meglio prenotare il proprio parcheggio online (qui il sito: https://eventi.parcheggilucca.it/), pena il girare a vuoto per ore con il rischio di dover parcheggiare a chilometri dal centro.

4. NIENTE HOTEL A LUCCA? NO PROBLEM!

Se foste scoraggiati dal fatto che nel capoluogo siano terminati gli hotel, non temete, le soluzioni sono comunque molteplici ed altrettanto valide. Lucca è infatti circondata da numerose città che, via treno, auto, bus o navette, sono estremamente facili da raggiungere ad ogni ora del giorno (anche qui è però doveroso ricordare come la pazienza sia la chiave di volta, visto che non sempre sarà possibile salire sul mezzo desiderato, vista la vera e propria fiumana di gente che si creerà nei pressi delle stazioni). Cittadine come Capannori, Viareggio, Lido di Camaiore, Massarosa e molte altre risultano quindi un piano B tanto valido quanto economico (in rapporto ai prezzi che paghereste in città) da prendere assolutamente in considerazione.

5. LA FIERA NON È SOLO PADIGLIONI

No, il LC&G non è solo il padiglione Panini, Bonelli, Warner Bros, Netflix o altri, ma è tanto di più. Certo, avere il biglietto garantisce l’ingresso in molti stand da paura, ma personalmente mi sento di consigliare a tutti di passare almeno una mezza giornata girando a caso sulle mura e per le vie della città, soffermandosi ad apprezzare i cosplayer (preparatevi a vedere orde di Joker, Dalì de “La casa de papel” e Deadpool) e godendosi appieno l’atmosfera dell’evento. Un’esperienza che senz’altro vale più di 1000 padiglioni del Japan Town o di 20 Century Fox.

6. EVITARE DI MANGIARE NEGLI ORARI DI PUNTA

Come per l’auto, non crediate di poter mangiare comodamente al ristorante alle 12:30 e alle 20:00, come d’abitudine a casa vostra, assaporando magari cibi prelibati e magari spendendo poco. I banchetti infatti saranno presi d’assalto e, a meno che non vogliate stare in coda per delle ore, conviene portarsi uno spuntino da casa per poi mangiare verso le 14:30/15:00, lontani dal grande pubblico. Il vostro metabolismo potrebbe risentirne, ma a fronte di un’ora di coda per un semplice hot-dog e per una Coca direi che è un rischio accettabile.

7. OCCHIO ALLE FREGATURE

Essendo una delle fiere più grandi d’Europa gli stand sono a centinaia e tra questi senz’altro si possono scovare perle nascoste su cui normalmente, durante l’anno, sarebbe impossibile mettere le mani, ma la maggior parte delle volte, fidatevi, vi stanno rifilando delle “sole” clamorose, che in seguito si riveleranno solo copie di copie vendute ad un prezzo esorbitante. Cercate sempre di non gettarvi a capofitto negli acquisti e di saper distinguere scientemente tra cosa vale veramente la pena comprare e cosa invece potreste trovare alla metà del prezzo a due padiglioni di distanza.

8. I BAGNI ANCHE NO

Lascio per ultimo un consiglio tanto fine quanto utile, ossia evitate il più possibile i bagni del Lucca Comics, sia pubblici che privati nei ristoranti. Certo, in casi di estremo bisogno di espulsione di sostanze organiche possono essere utilizzati, ma credetemi, soprattutto per il gentil sesso, quei servizi sono un qualcosa di mistico da cui uscirete cambiati nell’animo e in cui un minuto all’interno vale come 7 anni all’esterno. Avete presente l’armadio di casa Kirke nelle cronache di Narnia? Ecco, più o meno la situazione è quella ma con più puzza e streptococchi di salmonella. Ergo: bevete poco e cercate di resistere fino a casa, fidatevi.

Come avrete compreso l’organizzazione è la chiave di tutto e senza di essa (e di qualche altro piccolo accorgimento) diventa impossibile vivere il LC&G come dovrebbe.

Divertitevi, “fate i buoni” e cercate di godervi appieno quelli che, a detta di molti, sono i 5 giorni più belli e magici dell’anno.

Buona fiera