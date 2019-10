NoParkingFara: “Per Gasperini il Consiglio trova tempo, noi aspettiamo da 3 mesi”

Il comitato NoParkingFara non ci sta: dopo aver presentato il 24 luglio scorso un’interrogazione urgente con richiesta di risposta relativa, tra le altre cose, alle intenzioni della Giunta in merito alla convenzione che regola la costruzione in Project Financing del parcheggio della Fara, ora torna a bussare alle porte del Consiglio Comunale per ottenere una risposta.

Dopo aver appreso che la questione non sarebbe stata calendarizzata nemmeno nella seduta di lunedì 28 ottobre, il Comitato ha scritto una lettera di diffida al presidente del Consiglio Comunale Ferruccio Rota, appellandosi anche al Difensore Civico Regionale affinchè si ponga a tutela dei diritti civici “evidentemente fin qui violati per effetto delle errate priorità date agli argomenti iscritti all’ordine del giorno dei recenti Consigli Comunali”.

Preoccupato “dalle voci che sostengono che la Giunta starebbe valutando una revisione della convenzione a favore del concessionario mediante modifiche quali l’allungamento della sua durata; modifiche già avvenute parzialmente in passato e finanche recentemente censurate dall’Autorità Anticorruzione (cfr. comunicazione prot. ANAC n. 0074074) in quanto in palese contraddizione con le norme del vigente Codice degli Appalti”, il Comitato ha ricordato come in base al regolamento le interpellanza con richiesta di risposta orale (come in questo caso ndr) “sono iscritte all’ordine del giorno per la loro discussione in consiglio entro 20 giorni dalla loro presentazione o entro il primo consiglio utile. Alle stesse deve essere data risposta entro le tre sedute successive di consiglio”.

Ma, ricordano sempre i NoParkingFara, lunedì saranno passati 93 giorni senza che l’interrogazione sia stata trattata, “nonostante dalla data di presentazione siano stati svolti ben cinque Consigli Comunali utili – uno dei quali finanche convocato in via straordinaria per la concessione della cittadinanza onoraria all’allenatore dell’Atalanta Gasperini”.

Secondo il Comitato il rinvio riguarderebbe anche il consiglio del 30 ottobre, “con la motivazione che in tali occasioni ai sensi di legge sia imprescindibile e non rimandabile presentare le Linee Programmatiche di Mandato della Giunta”, sottolineando però come le scadenze in quel caso siano fissate al 28 novembre prossimo.

“Appare quindi pretestuosa l’urgenza con la quale ritiene trattare un ordine del giorno che non presenta oggettivamente alcun motivo di urgenza – contestano al presidente del Consiglio comunale -. A maggior ragione per il fatto che tale decisione comporta necessariamente di posticipare ulteriormente la risposta ad un’interrogazione che a norma di regolamento dovrebbe essere stata già da settimane evasa”.

Il Comitato conclude diffidando “il presidente del Consiglio Comunale a reiterare la disapplicazione del Regolamento, invitandolo a porre come primo punto della seduta del 28 ottobre la trattazione dell’interrogazione sopra citata”.

In attesa di conoscere l’evoluzione della situazione, il Comitato ha già fatto sapere che sarà presente al Consiglio comunale di lunedì.