Modern Love, quando l’amore acquista un altro significato

Amore è una parola consumata, usata fin troppo. Un significante a cui sono associati così tanti significati che ogni qualvolta si pronuncia la parola “amore” si dice tutto e niente. Se invece delimitiamo il campo semantico, aggiungendo un aggettivo, per esempio, allora la storia cambia. Riusciamo a restringere gli oggetti dei nostri pensieri e scegliere un percorso o quantomeno un orizzonte. Per esempio, di cosa stiamo parlando? Dell’amore ai tempi del medioevo? Dei sentimenti in un futuro utopico? La scelta di indirizzare la nostra visione ci permette di porci in una determinata predisposizione verso quello che staremo per vedere.

Ed è proprio questo che fa Amazon Prime con la sua nuova serie, aggiungendo un semplice aggettivo: Modern Love.

In realtà, il titolo deriva dalla famosa e omonima rubrica che ormai da quindici anni viene pubblicata sul New York Times. Si tratta di racconti scritti dai lettori del giornale e successivamente pubblicati. La caratteristica della rubrica è sempre stata quella di rappresentare il concetto di amore in tutte le sue sfumature e particolarità possibili, elemento che è sintetizzato proprio nella scelta dell’aggettivo Modern.

Cosa c’è di più sfaccettato e complicato dell’amore ai giorni nostri?

La serie tv diretta da John Carney, uscita sulla piattaforma streaming la scorsa settimana, ha cercato di riprodurre lo spirito della rubrica. Un tentativo di afferrare l’inafferrabile attraverso otto episodi della durata di 30 minuti circa. Ogni puntata sviluppa una storia a sé stante e autoconclusa, ognuna completamente diversa dall’altra. Si affrontano le situazioni più disparate: una giovane scrittrice di New York e l’amicizia con il portiere del suo palazzo, oppure due ragazzi che si ritrovano al pronto soccorso durante il loro primo appuntamento o il tentativo di una coppia di recuperare un matrimonio alla deriva.

Oltre a una sceneggiatura puntuale che va dritta al sodo, la musica sempre azzeccata che contribuisce a creare sensazioni ed emozioni, Modern Love fa leva su un cast d’eccezione.

Il terzo episodio – uno dei più apprezzati e di qualità – vede come protagonista Anne Hathaway nel ruolo di una ragazza bipolare. Take me a I am, Whoever I am (nome appunto dell’episodio) mostra una sensibilità e capacità di mostrare cosa succede in situazioni che fino adesso non hanno avuto l’adeguata rappresentazione nel mondo del cinema e delle serie tv. Ci sono molti altri nomi tra cui Cristin Milioti – famosa con How I Met Your Mother – e Andrew Scott, conosciuto come Moriarty nell’adattamento della BBC di Sherlock Holmes insieme a Benedict Cumberbatch.

Cos’altro dire su Modern Love? Ve la consiglio caldamente perché è un prodotto delicato, che lascia una sensazione di fiducia in un sentimento che sembra sempre più astratto e irreale. Ma che non lo è affatto. Ci sono poche cose più reali dell’amore: che sia per la famiglia, per un compagno, per un animale. Il problema è che siamo stati abituati ad avere una certa visione lineare sull’amore, a dover seguire necessariamente un certo percorso. Modern Love insegna proprio questo: di regole non c’è ne sono. Tutti vorremmo un sacrosanto libretto delle istruzioni, per capire come comportarci, come sentirci, cosa pensare. Ma non esiste e molte volte, anzi troppe, ci fermiamo per capire ciò che non può essere capito. E perdiamo del tempo prezioso, o manchiamo occasioni che si presentano davanti ai nostri occhi.

Vorremmo poter prevedere tutto, ma nella realtà ci sono variabili, accidenti, elementi che non sono in nostro controllo: veniamo feriti, facciamo dal male. Ed è proprio in questo caso che intervengono le storie, per mostrarci e farci capire. Farci esperire il particolare in tutte le sue forme, quel particolare che noi non potremo mai vivere completamente poiché limitati – dopotutto è implicito nella definizione di essere umano.

Le storie, come Modern Love, ci permettono di immedesimarci, seppur per un breve istante, in realtà che possono essere molto, ma molto distanti dalle nostre: in una giovane coppia, in un matrimonio in rovina, in due anziani che riscoprono cosa significa avere una persona accanto. Ci mettiamo nei panni degli altri e capiamo ogni volta un pezzettino di più su noi stessi. Ci rendiamo conto che l’amore è una forza in continuo cambiamento e dalle mille facce, che pochissime volte corrisponde a come ce lo siamo immaginati. Modern Love mostra nella semplicità che l’amore può essere trovato dappertutto: a una gara di corsa, diciassette anni dopo, oppure può essere stato al tuo fianco per tutto il tempo.

Cosa dobbiamo fare noi?

Togliamoci una volta per tutte dalla testa quell’idea di amore, perfetto, il cavallo bianco e il vissero felici e contenti. Forse andava bene prima, ma non adesso. Ci vuole altro: fatica, compromesso, perdono e tanti, tantissimi altri componenti che non basterebbero pagine intere per poterli elencare tutti. Ci vuole coraggio e tanta forza per cercare di capire tutti i significati di una parola ormai consumata, come Amore. La strada è lunga, soprattutto se come abbiamo detto all’inizio abbiamo davanti a noi un milione di scenari.

Ma per iniziarne a capire un po’ di più, questa serie tv ci indica la strada con le sue otto storie. Perché forse in quel Modern, c’è davvero racchiuso tutto quello di cui abbiamo bisogno per iniziare.