Il rammarico di Sofia Goggia: “Non ci sono scuse, si poteva fare, la pista era bella”

“Ho sentito un pochino la prima gara e ho tenuto troppo. Non ci sono scuse, si poteva fare, la pista era bellissima, ma ho sbagliato io l’approccio”.

Si percepisce un pizzico di rammarico nelle parole di Sofia Goggia che ha terminato lo slalom gigante di Soelden in trentaduesima posizione, mancando per soli tre centesimi l’accesso alla seconda manche.

Secondo quanto dichiarato al sito della FISI, la finanziera orobica non avrebbe pagato l’elevato pettorale di partenza e il fondo parzialmente rovinato ma un’errata impostazione della prova.

“La gara è la gara, si affronta in maniera diversa rispetto all’allenamento, forse non sono riuscita a rispettare la sciata che avevo in allenamento – ha dichiarato l’azzurra al termine della competizione-. Peccato non aver sfruttato il tracciato: era questione di poco, ma non l’ho tirato fuori”.

In attesa di rivederla nuovamente al cancelletto, la fuoriclasse di Astino ha ribadito i propri obiettivi stagionali: “Non ho fretta di risalire in gigante, ma non mi fermerò. I miei programmi non cambiano: in America farò prevalentemente velocità, che a Ushuaia non ho fatto molto”.