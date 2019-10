Feste in maschera e spettacoli mostruosi: tanti eventi per Halloween nella Bergamasca

Serate danzanti, spettacoli mostruosi e laboratori da brividi: sono numerose le iniziative organizzate nella provincia bergamasca per festeggiare Halloween. In programma ci sono appuntamenti pensati per grandi e piccoli, giovani e famiglie.

Molti ristoranti propongono menù a tema, magari con piatti a base di zucca, e i locali parties speciali all’insegna di musica e divertimento, vengono proposti animazione e show nelle giornate precedenti e giovedì 31 ottobre.

Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le manifestazioni promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l'informazione.

BERGAMO

Giovedì 31 ottobre alle 16.30 all’Ex carcere Sant’Agata a Bergamo si terrà la festa di Halloween, con merenda, trucchi e dolcetti.

PROVINCIA

Al Castello di Malpaga vengono organizzati numerosi appuntamenti per festeggiare Halloween. Ecco i dettagli.

– MALPAGA OSCURA: HALLOWEEN EDITION – sabato 26 ottobre e 2 novembre

Un’ EDIZIONE SPECIALE per una visita inedita: alla scoperta dei particolari mai rivelati e dei misteri che avvolgono il Castello di Malpaga, alla luce delle candele e delle lanterne. Un viaggio durante il quale ci addentreremo negli aspetti più oscuri e macabri del 1400, nel folklore locale e negli intrighi della Corte di Bartolomeo Colleoni. Sarà l’occasione per visitare ambienti solitamente non accessibili, alla ricerca delle presenze che dal passato, talvolta, tornano a farsi sentire. In occasione di Halloween la visita avrà contenuti speciali legati all’antica festività pagana di Samhain, che incuderanno anche un momento di rituale propiziatorio finale.

Sconsigliata ai visitatori minori di 14 anni.

Prezzo: €15,00 cad.

Turni Visite:

1 turno: 21:00-22:00

2 turno: 22:00-23:00

3 turno: 22:30-23:30

Per info e prenotazioni scriveteci a:

prenotazioni@castellomalpaga.it

– HALLOWEEN AL CASTELLO domenica 27 ottobre e venerdì 1 novembre

In occasione di Halloween il Castello dedicherà due giornate, domenica 27 ottobre e venerdì 1 novembre, ad una programmazione da brivido!

Le visite guidate alle sale affrescate del Castello si tingeranno di dark! Verranno esplorati i lati più misteriosi del xv secolo: la stregoneria, le torture, i veleni e le erbe del diavolo, la festa pagana di samhain da cui ebbe origine Halloween , le superstizioni e leggende medioevali, il concetto di morte, l’alchimia e i tarocchi colleoneschi. Un viaggio nell’oscurità del xv secolo.

Domenica 27 ottobre: dalle ore 10:00 alle ore 18:00

Venerdì 1 novembre: dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Tariffe:

adulti; €10.00

dai 6 ai 12 anni: €6,00

under 6: gratuito

– UN CASTELLO DA BRIVIDI: VISITA TEMATICA ED INTERATTIVA PER FAMIGLIE! domenica 27 ottobre e venerdì 1 novembre

Una visita tematica interattiva pensata per i più piccoli a tema Halloween! Attraverso indovinelli stregati, caccia ad elementi misteriosi andremo alla scoperta del mondo dei veleni, delle erbe magiche e delle leggende della nostra terra. L’avventura non potrà che terminare con un momento creativo manuale veramente mostruoso! Ovviamente anche i genitori saranno coinvolti in questa avventura da brivido!

Aspettiamo tutti i bimbi vestiti da Halloween! Al trucco ci penseremo noi!

Domenica 27 ottobre:

1°turno: 14.30-16.15

2° turno: 16:30-18:15

Tariffe:

adulti; €6

bambini (dai 3 anni): €15

under 3: free

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@castellomalpaga.it

– CENA MEDIOEVALE DI HALLOWEEN – 31 ottobre

Nella notte più tenebrosa dell’anno, il Castello apre le sue porte per una serata nella storia!Verrete catapultati nel cuore del Medioevo: cavalieri, dame e servitori vi accoglieranno per un’autentica cena medioevale servita nel Salone dei Banchetti: camerieri in abiti d’epoca serviranno le pietanze su grosse portantine di legno e la tavolata sarà decorata con stoviglie in terracotta e posate di legno, come era d’uso nel XV secolo.

Ad ogni servizio il Gran Siniscalco spiegherà l’origine e il significato dei cibi, dilettando i commensali sulle curiosità degli antichi usi e costumi. Seguirà una misteriosa celebrazione di Samhain, antica festività pagana che diede origine ad Halloween, tra luci ed ombre, nei meandri dell’antico Castello!

Orario: dalle 20.00 alle 24.00

Costo: 65euro adulti/ 35euro ragazzi fino a 12 anni.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@castellomalpaga.it

Al Castello di Grumello del Monte viene proposto un doppio programma: una giornata pensata per le famiglie con i bambini, una serata dedicata a chi non conosce limiti d’età in quanto a voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Ecco i dettagli.

– “LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”

Protagonisti sono i bambini. Che hanno fatto proprio un appuntamento nato negli Stati Uniti, ma entrato ormai a far parte a pieno diritto delle feste più seguite del periodo autunnale. La ricorrenza ha portato tanto seguito fra i più piccoli che hanno imparato ad aggirarsi fra le case facendo la fatidica domanda: “dolcetto o scherzetto?” Per festeggiare in modo davvero originale l’evento il Castello di Grumello propone ai bambini (di età compresa fra 5 e 13 anni) di trascorrere un’avventura fantastica che li lancia perfettamente nel clima di Halloween. I piccoli visitatori del maniero vengono tutti vestiti con speciali costumi a tema e diventano protagonisti e primi attori di una storia incredibile da vivere insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago. Il format del gioco-avventura recita che la luna è ormai piena ed è tempo di festa per tutti i popoli delle Terre di “Eledin”. Elfi e fate, streghe e stregoni, maghi e fauni sono giunti a corte per celebrare la grande festa del plenilunio. Ma durante i preparativi si scopre che un enorme meteorite potrebbe oscurare il cielo e dare il via libera alle tremende “creature della notte”. Tutti i bambini partecipano così alla sfida per far vincere le forze del bene. Il tutto mentre i genitori si rilassano con una visita all’antico maniero e alle sue cantine plurisecolari (con degustazione vini).

“LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”, domenica 27 ottobre ore 15-18, prenotazione obbligatoria al 348.30.36.243, ingresso: bambini con biglietto prepagato 20 euro (ticket saldato direttamente alle casse nel giorno dell’evento 25 euro), adulti 15 euro (per visita al castello e degustazione vini).

– “IL CONVENTO DEI MISTERI”. Un luogo misterioso arroccato sulle prime colline bergamasche, in Valcalepio, terra di grandi vini e di grandi misteri. E così quella che doveva essere una semplice cena per pellegrini, consumata nella foresteria a fianco della vecchia Cappella dei Frati, si trasforma in una nottata tinta di rosso, dando vita a un’incredibile “cena con delitto in costume”. All’ombra dell’Inquisizione, in una strenua lotta tra il bene e il male, i pellegrini commensali del Castello saranno guidati da un saggio frate per cercare di risolvere il mistero. E capire chi è il colpevole di un tanto efferato omicidio che si è consumato, all’insaputa di tutti, fra le mura del maniero.

Un’esperienza davvero unica e irripetibile che lascerà col fiato sospeso anche i più scettici. E nel frattempo verranno soddisfatti pure i piaceri della gola con piatti a tema fatti oggi con le stesse ricette che si usavano nei secoli passati.

“IL CONVENTO DEI MISTERI”, giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 18 per chi vuole visitare il maniero e le sue cantine. Vestizione alle ore 19; a seguire la cena. Costo: 60 euro. Prenotazione e prepagamento obbligatori chiamando il 348.30.36.243.

Domenica 27 ottobre alle 15 alla Sala dei colori dell’Accademia Tadini a Lovere si terrà l’incontro “Speciale Halloween”. La proposta rientra nell’ambito dell’ottava edizione di “Note di colore”, iniziativa rivolta ai bambini dai 6 ai 13 anni e alle loro famiglie per scoprire insieme un modo vivace, armonioso e divertente per accostarsi al mondo del colore. Gli incontri sono a numero chiuso: l’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti (max. 25 persone) .Per consentire un migliore svolgimento del laboratorio, dopo le 17 non sarà più consentito l’accesso alla sala.

E’ un’attività per le famiglie. E’ gradita la presenza dei genitori.

Il laboratorio ha un costo di 5 euro a bambino.

Per prenotare, o per informazioni: 349 4118779, oppure didattica@accademiatadini.it

Domenica 27, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre il Comune di Luzzana e il Museo Meli organizzano tre incontri dedicati ai più piccoli in occasione di Halloween.

Ecco il programma.

– Domenica 27 ottobre alle 16 “Lettura animata del vampiro di Bomarzo” di Armido Branca e Isabella Misso, al Museo, ingresso gratuito, prenotazione al 3667207998;

– mercoledì 30 ottobre alle 10 “Lettura animata ‘Anna e il fantasma’” di Armido Branca e Isabella Misso, al Museo, iniziativa riservata all’asilo nido Peter Pan;

– giovedì 31 ottobre alle 16 “Lettura animata ‘La streghina Martina’” di Armido Branca e Isabella Misso, al Museo, a seguire merenda e dolcetto o scherzetto per le vie del paese.

Per informazioni: 3667207998

Giovedì 31 ottobre alle 16 Benji e Fede tornano al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano per promuovere il loro quarto album, in uscita il 18 ottobre. Si chiama “Good Vibes”, è prodotto dalla Warner ed è stato anticipato dalla hit dell’estate “Dove e quando”, un successo che ha varcato i confini nazionali e si è aggiudicato il disco di platino in meno di un mese.

Benjiamin Mascolo e Federico Rossi hanno scelto ancora una volta “Le Due Torri” per la loro tappa bergamasca. Questa è la terza volta che il centro commerciale di Stezzano ospita i due cantanti modenesi, idoli dei teenager. Ogni volta è un successo, con eventi che hanno oltrepassato le tremila presenze.

Proprio per gestire al meglio l’instore del 31, l’organizzazione metterà a disposizione dei pass prioritari, ritirabili all’Infopoint del centro. Per riceverne uno è necessario presentarsi con il cd e con lo scontrino rilasciato dallo store MediaWorld dello shopping center al momento dell’acquisto. L’evento è comunque aperto a tutti coloro che si presenteranno con la loro copia di “Good Vibes”, i pass daranno solamente la priorità di accesso al palco Sono diverse le collaborazioni con vari artisti presenti nell’album: c’è Nek, con il quale Benji e Fede cantano il brano “Safari”; Rocco Hunt in “L’ultimo Gin Tonic”, Tormento in “Tra lo stomaco e lo sterno”.

Ma la grande novità è nel brano “Sale”, dove spicca il featuring con Shari, una giovane cantautrice di soli 16 anni.

Giovedì 31 ottobre alle 16 al centro culturale di Brusaporto verrà proposto un pomeriggio festoso in biblioteca dal titolo “Dolcetto, scherzetto o… libro?”, a cura di Cinzia Carminati.

Iscrizione obbligatoria, massimo 20 posti.

Giovedì 31 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 alla biblioteca di Cenate Sotto si terrà “Halloween Party”, con letture animate, laboratori, trucca bimbi e merenda insieme. Per questione organizzative si chiede la prenotazione o alla biblioteca o telefonando al numero 0359491627.

Giovedì 31 ottobre dalle 18 alle 20.30 al Centro estivo “Piccole impronte” di Romano di Lombardia (via Strada Statale Soncinese, 7) si terrà la festa di Halloween in maschera. Si potranno gustare golosi dolcetti. Quota partecipazione: 10 euro a bambino; è gradita la prenotazione al 3505128543.

Giovedì 31 ottobre al castello di Pagazzano si terrà “Halloween – mostri e misteri in castello”. Il programma prevede: dalle 18 alle 21 “Alla ricerca dei mostri” e laboratori per bambini; dalle 21 alle 23 “Alla ricerca del fantasma di don Defendente”. Dalle 19 alle 22 degustazione mostruosa.

Giovedì 31 ottobre alla Rocca di Urgnano si terrà “La notte di Halloween – Viaggio nell’incubo… la paura torna nella rocca di Urgnano”.

Dalle 19 sarà possibile effettuare uno spaventoso percorso all’interno di alcune stanze della rocca Albani.

Il costo di ingresso è di 4 euro a persona. Si effettuerà la vendita e il ritiro dei biglietti prenotati all’androne del castello giovedì 31 ottobre alle 18.

Si consiglia la prevendita, che si può fare con questi riferimenti:

– per la scuola primaria di Basella il 21 ottobre dalle 15.45 alle 16.15 alla biblioteca;

– per la scuola primaria di Urgnano il 22 ottobre dalle 8.35 alle 9.30 all’aula genitori;

– per la scuola secondaria il 23 ottobre dalle 10.30 alle 11.30 all’ingresso;

– telefonando dal 25 ottobre dalle 13 alle 17 al numero 3474697494;

Dalle 20 nella “sala corpo di guardia” andrà in scena uno spettacolo gratuito di intrattenimento per tutti i bambini.

Dalle 18 alla sala d’armi si potranno gustare manicaretti dolci e salati e trovare gadget mostruosi.

Nelle aie del castello funzionerà ristoro per tutti con menù adulti e bambini (con sorpresa).

Alle 22 premiazione delle maschere, delle abitazioni e delle vetrine più mostruose di Urgnano.

L’evento è promosso dall’associazione genitori Icbc con i comitati scuola infanzia, primaria e secondaria di Urgnano e Basella, in collaborazione con l’associazione C.A.P. 24059 e il patrocinio del Comune.

Giovedì 31 ottobre a Osio Sotto si terrà la notte bianca dei bambini, iniziativa pensata specialmente per i più piccoli. Organizzata in concomitanza con la notte di Halloween, ormai da qualche anno è un evento fisso che riscuote sempre un ottimo successo. L’appuntamento è in piazza Papa Giovanni XXIII, dove alle 20 andrà in scena lo spettacolo “Brividi di Halloween”, momento clou di una serata costellata di giochi brividosi. Novità di questa edizione sarà la distribuzione di zucchero filato a tutti i bimbi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo al centro giovanile di via Petrocchi.

A Comenduno di Albino il Museo della Torre festeggerà Halloween con un concerto tratto dall’opera di Giuseppe Verdi “Il trovatore”. L’appuntamento è giovedì 31 ottobre alle 21 in Villa Regina Pacis.

A seguire “dolcetto e vinello” in compagnia, a offerta è libera.

Gli organizzatori chiedono di portare una torcia elettrica.

Giovedì 31 ottobre alle 22 al Castello degli Angeli, a Carobbio degli Angeli si terrà “Halloween al castello – Party Groove”: nella notte più temuta dell’anno uno scontro tra angeli e demoni infuoca il buio del Castello. Special guest dj LMC and more.

Preaccredito fino a martedì 22 ottobre al costo di 16 euro per gli uomini e 12 euro per le donne con consumazione compresa; in cassa a 20 euro per gli uomini e 15 euro per le donne consumazione compresa.

Giovedì 31 ottobre alle 22.30 al Druso di Ranica si terrà “Halloween party” con Teo e le Veline Grasse.

Una serata all’insegna dell’energia dei Teo e le Veline Grasse, gruppo che unisce la simpatia dell’istrionico Teo con la dote tecnica musicale delle sue “Veline”.

Dopo il live si proseguirà con LaNera DjSet.

Shot omaggio per chi si presenta in maschera.

Le porte apriranno alle 21.

I biglietti sono disponibili all’ingresso. Il costo è di 15 euro consumazione inclusa.

Sabato 2 novembre Selvino, per un pomeriggio, si trasformerà nel Paese delle zucche. Dalle 14 alla conca del Monte Purito, ritiro della zucca, intaglio e decoro accompagnati da musica, balli e ospiti d’eccezione. Non mancherà truccabimbi, per una giornata da brividi. Dalle 14.30 alle 15.30 salita con la seggiovia sulla cima del Monte Purito. Ad attendere i più piccoli una foresta incantata: animazione, giochi e tanto divertimento. Alle 16 merenda per tutti, con biscotti zuccosi e the magico…

Tornati in paese, alla conca del Monte Purito, dalle 17 circa avrà luogo la premiazione del concorso “La zucca più stravagante e originale”, prima di un ultimo ballo in compagnia.

Prenotazione obbligatoria a halloween@selvinosport.it, ultimi posti disponibili.