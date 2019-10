Ferisce un passante alla testa con una bottiglia di vetro: arrestato 23enne

Dopo un litigio con un passante lo ha ferito alla testa con una bottiglia di vetro, ha discusso con altre persone incontrate lungo il suo tragitto e infine, prima di essere arrestato, ha avuto una reiterata colluttazione con la pattuglia dei carabinieri e la volante della polizia intervenute sul posto.

Serata agitata, attorno alle 21 di venerdì, in largo Porta Nuova a Bergamo dove un 23enne originario del Marocco, in stato di alterazione psicofisica dovuta al probabile abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato a litigare con un 20enne dominicano: quest’ultimo ha riferito ai militari del nucleo Radiomobile di Bergamo che un altro ragazzo lo aveva appena ferito alla testa con una bottiglia di vetro e si era allontanato in direzione della stazione lungo viale Papa Giovanni XXIII.

I carabinieri si sono immediatamente messi sulle sue tracce, rintracciandolo poche centinaia di metri più avanti, intento a litigare senza apparente motivo anche con altri passanti: il 23enne ha opposto resistenza nei confronti dei militari, supportati poco dopo dall’arrivo di una volante della Polizia di Stato.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, il ragazzo è stato identificato: alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio, ai quali si è aggiunto anche l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.

Trattenuto per la notte nelle camere di sicurezza della compagnia di Bergamo, sabato mattina è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo.