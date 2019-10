Bombassei, Percassi… imprenditori bergamaschi a cena con Calenda

Dopo l’incontro al Kilometro Rosso con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un gruppo di imprenditori “di peso” di Bergamo si è dato appuntamento alla Taverna Valtellinese, in centro a Bergamo, per una cena… politica.

L’ospite infatti era Carlo Calenda, già ministro delle Sviluppo economico (nei governi Renzi e Gentiloni), aderente prima a Scelta Civica, poi iscritto al Partito Democratico (nel 2018) che ha lasciato, pochi mesi fa, per fondare un suo gruppo: “Siamo europei“.

Calenda sta intessendo relazioni coi mondi economici che gli sono vicini, in cerca di consenso e sostegno. Una mano, a Bergamo almeno, gliela dà Alberto Bombassei che ha organizzato la cena a cui hanno partecipato, oltre ovviamente al patron della Brembo, Antonio Percassi, Ercole Galizzi, e altri industriali bergamaschi, ma anche bresciani.

Sembra che l’ex ministro abbia intenzione di cambiare il nome del proprio gruppo, ancora però niente è sicuro, come non si sa chi degli intervenuti alla cena abbia infine deciso di sostenere il suo progetto, economicamente e non solo.