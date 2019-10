Viva la Follia, a partire da… Zero!

La capacità di guardare la realtà e di scattarne una fotografia lucida pure se non piace a molti. La volontà di sperimentare, stringendo nuove amicizie e lasciandosi provocare da nuove sonorità avvolgenti e avvincenti. L’attenzione ai temi più cari come l’attualità di una natura non più rispettata dagli uomini.

Questi e molti altri sono i motivi di interesse contenuti in Zero Il Folle, il nuovo progetto di Renato Zero. L’album, prodotto da Tattica (etichetta discografica indipendente fondata dall’artista romano), è il risultato di un lavoro certosino svolto negli studi londinesi nientemeno che da Mr. Trevor Horn (per chi non lo conoscesse leader di The Buggles negli anni ’80 e successivamente produttore di grandissimi artisti, da Robbie Williams in su).

Si tratta di un album fresco, energico, frizzante e commovente, dove il respiro internazionale si staglia nei solchi profondi di ciascuna traccia. I musicisti che vi hanno collaborato, da Alan Clark (Dire Straits) sino allo storico Phil Palmer conferiscono quel tocco di internazionalità in più al nuovo album. I cori utlizzati sono divertenti e di grande qualità. E poi… la voce di Renato che (a 69 anni appena compiuti) è ancor meglio del vino buono, migliora in un modo unico, grazie a una pregevole cura e alla scoperta (o riscoperta in alcuni frangenti) di tonalità profonde e acute assieme.

Perché un giovane dovrebbe appassionarsi a questo genere di musica, in un tempo nel quale la musica pop e rock soffrono un certo appannamento?

Perché il messaggio che lancia è di positività, di speranza, di sana e contagiosa “follia”, di riflessione e di incoraggiamento. A questo proposito provate ad ascoltare (se possibile in cuffia, per goderne appieno) Viaggia e Figli Tuoi, due brani significativi in questo senso.

Renato Foiacchini (così all’anagrafe) poi è conosciuto da tutti per essere un provocatore, perché con la sua storia e con le sue opere lancia messaggi dissacranti che hanno l’obiettivo di stanare il falso buonismo che ci contraddistingue, smascherando gli scheletri neli nostri armadi. Di questo si parla in Ufficio Reclami (molto divertente!), Un uomo è e Che fretta c’è.

Discorso a parte per i due singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album: Mai più da soli e La vetrina, due canzoni che invitano a non appiattirsi dinanzi alla virtualità di questa vita.

Il versante poetico e romantico è ben rappresentato dai brani Quanto ti amo e Zero il Folle. Tanto è intensa e matura come dedica d’amore verso l’altro la prima, quanto commovente l’ultima traccia del disco, un doveroso ringraziamento al “folle” Zero per aver accompagnato Renato nel suo percorso umano e artistico.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti. L‘appuntamento in tour è dal 1° Novembre. Sarà un’avventura che promette sinceramente nuove… follie. C’è da contarci!

Qui il link per acquistare o ascoltare l’album: https://ttc.lnk.to/zeroilfolle