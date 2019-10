Assoluto silenzio e sguardo fisso: i giovani presenti all’auditorium del seminario nella serata di giovedì 24 ottobre hanno ascoltato così il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma di quel momento hanno voluto conservare anche un ricordo indelebile, che non fosse solamente nella loro mente ma anche nello strumento che più di ogni altro, ogni giorno, hanno tra le mani: tanti, tantissimi quelli che appena ha preso la parola il capo dello Stato hanno estratto dalla tasca lo smartphone e hanno iniziato a registrare.

Per testimoniare, con fierezza, che loro a quell’appuntamento c’erano e non se lo sarebbero perso per nulla al mondo.

La tecnologia, così familiare ai giovani, è la stessa dalla quale il Presidente li ha anche messi in guardia: “La scienza e la ricerca, correttamente perseguite, sono intrinsecamente portatrici di democrazia, perché vivono della condivisione dei saperi, dello scambio. Non ammettono separazioni. Superano ogni confine. Vorrei dire anche che non dobbiamo smarrire mai la finalità di questa impresa, che è il bene comune: gli strumenti sono tramite per raggiungerlo, non sono essi stessi il fine”.

Dopo averlo atteso pazientemente sotto la pioggia e ascoltato con ammirazione, i ragazzi si sono lasciati andare a una convinta standing ovation dopo le sue parole, delle quali sicuramente faranno tesoro.

“Facciamo nostra una massima di Kahlil Gibran – li ha invitati Mattarella – ‘Nel cuore di ogni inverno c’è una primavera palpitante e dentro la cortina della notte si nasconde il sorriso dell’alba’. Quell’alba è dentro di noi. Sta a noi essere artefici del nostro futuro”.

Forza ragazzi, siate artefici del vostro.