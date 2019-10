Sci alpino, riparte la Coppa del Mondo: Sofia Goggia a caccia di nuove imprese

Entusiasmo, determinazione ma sopratutto una grande voglia di vincere: sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno la stagione 2019-2020 di Sofia Goggia.

Reduce da un’ottima preparazione estiva, la 26enne di Astino si candida ad esser fra le protagoniste della Coppa del Mondo di sci che prenderà il via da Soelden sabato 26 ottobre.

In un’annata orfana di appuntamenti importanti come Giochi Olimpici o Campionati del Mondo, la finanziera orobica sarà la donna da battere nella velocità, settore che già in passato le ha permesso di togliersi numerosi soddisfazioni.

Assente Lindsey Vonn, ritiratasi lo scorso febbraio, Sofia Goggia avrà tutte le carte in regola per vincere la “coppetta” sia in discesa libera che in supergigante, disciplina particolarmente amata dalla campionessa tricolore.

Sofia Goggia, classe 1992, oro olimpico nella discesa libera nel 2018

Sulla strada verso il successo sarà necessario porre grande attenzione anche alle avversarie, fra le quali spiccano i nomi della slovena Ilka Stuhec, al ritorno in pista dopo un infortunio al ginocchio, e l’austriaca Nicole Schmidhofer, detentrice della coppa di discesa.

Nonostante il lavoro svolto e le ottime sensazioni recepite durante gli allenamenti in Argentina, Sofia Goggia difficilmente potrà concorrere per la conquista della sfera di cristallo, obiettivo mai raggiunto sinora da un’azzurra.

Il gap accumulato dalle migliori in gigante e la scarsa affinità con slalom speciale potrebbero infatti pesare sull’economia del risultato e non permettere alla “nostra” Sofia di competere con atlete del calibro di Mikaela Shiffrin, dominatrice delle ultime tre stagioni, o di Petra Vhlova, slalomista seguita dal selvinese Livio Magoni.

I progressi compiuti negli ultimi mesi e il terzo posto raggiunto nel 2017, tuttavia, non consentono di escludere un ipotetico exploit della nostra fuoriclasse che, a differenza delle passate edizioni, si cimenterà anche nel parallelo.