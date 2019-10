Lo strudel dei record a Clusone per beneficenza

Si scaldano i motori per la quarta edizione dello Strudelone benefico, un appuntamento ormai tradizionale e immancabile per clusonesi e non solo.

La pasticceria Duci, diretta dal maestro Davide Duci, realizzerà uno strudel lungo almeno 48 metri, in modo da superare i 47 dello scorso anno.

Un pomeriggio condito da divertimento e golosità: l’appuntamento è fissato per le 14.30 di sabato 26 ottobre in Via San Defendente. Oltre al divertimento assicurato, non mancherà lo spirito di beneficenza: il ricavato sarà infatti destinato a sostenere due progetti legati al territorio di Clusone e della Valle Seriana. La prima parte del ricavato sarà devoluta ad “Habilescio” della scuola nazionale di Sci e Snow Monte Pora, in modo da proporre un corso di sci gratuito per i ragazzi diversamente abili. La seconda metà dei fondi, invece, servirà per sostenere l’associazione “Federica Albergoni” di Albino per aiutare a finanziare i prelievi e le donazioni di midollo osseo.

“Questo evento è giunto alla quarta edizione e ha sempre riscosso un grande successo – spiega Lisa Carrara, una degli organizzatori e membro della consulta Giovani -. Ormai è un appuntamento che abbiamo a cuore e che fa parte della vita dei clusonesi. Confidiamo nel bel tempo sperando che il sole sia dalla nostra parte per rendere ancor più magico il nostro pomeriggio. Mi auguro, come sempre, di vedere tante persone pronte ad assaggiare lo strudel realizzato dal maestro Duci e pronte a sostenere i nostri progetti solidali”.

Via San Defendente sarà chiusa al traffico e vi sarà animazione per tutto il corso del pomeriggio con bancarelle, musica, truccabimbi e animazione grazie alla scuola “tecnico di animazione turistico” di Clusone; non mancheranno le attività sportive in collaborazione con lo Sci Club 13 e il battesimo della sella per adulti e bambini grazie all’associazione Badea.

Il taglio del maxi strudel è in programma verso le 16.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 16 novembre.