Il bergamasco Federico Pavesi continua la sua avventura a “Master Pizza Champion”

Prosegue l’avventura del giovane bergamasco Federico Pavesi a “Master Pizza Champion”. Il 22enne di Verdello, che lavora come pizzaiolo nel locale di famiglia, Punto Pizza, ha superato la terza puntata del programma trasmesso su Canale Italia 83 del digitale terrestre o Sky 913.

La giuria – composta dal campione del mondo di pizza Luciano Passeri, dal responsabile settore pizzeria di una nota azienda molitoria Tiziano Casillo e dalla chef e imprenditrice Imma Gargiulo – ha assaggiato la sua pizza Francesca, condita con crema di carote allo zenzero, Strachitunt, fiordilatte, nocciole, prezzemolo, cipolle marinate e guanciale. In modo particolare è stata apprezzata la farcitura in cui – hanno evidenziato i giurati – colori, sapori, consistenze si sono sposati perfettamente.

In un gustoso confronto con il pizzaiolo Gianmarco Guglielmino, di Merano, ha avuto la meglio ed è entrato nella rosa dei 6 concorrenti che hanno ottenuto il lascia passare e approderanno alla prossima puntata, la quarta.

Federico Pavesi, che è il concorrente più giovane in gara, ha fatto il suo debutto nella puntata dello scorso 14 ottobre dopo aver vinto la quinta tappa delle selezioni a Modena lo scorso maggio proponendo la sua pizza Francesca.

La trasmissione, giunta alla quinta edizione, va in onda il lunedì alle 20.15. È il primo talent riservato ai pizzaioli professionisti proponendosi come un’occasione per mettersi in gioco e dimostrare le proprie abilità di fronte a una giuria di esperti.

La prossima puntata verrà trasmessa lunedì 28 ottobre alla stessa ora e sulla stessa rete.