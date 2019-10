“Historia magistra vitae”: conoscere il passato per costruire il futuro

Historia magistra vitae: è questa una delle celebri citazioni tratte dal “De Oratoria” di Cicerone e con il quale è possibile spiegare l’importanza della materia.

Come sottolineato dall’avvocato romano, la conoscenza del passato ci permette di indirizzare nel migliore dei modi la nostra esistenza e, di conseguenza, evitare di riproporre errori già commessi.

Spinti dalla volontà di guardare sempre avanti e da una certa indifferenza per quanto ci ha preceduto, l’interesse collettivo nei confronti di questo settore è progressivamente venuto meno, relegandolo ormai agli spazi offerti dalla pubblica istruzione.

Questa scelta, come alcuni episodi ci insegnano, potrebbe costare cara in quanto decisioni errate prese dai nostri antenati si potrebbero riproporre nuovamente e potrebbero causare conseguenze ed effetti indesiderati come guerre o stragi.

In tal caso è impossibile escludere la proliferazione di fenomeni come il negazionismo, già al centro dell’attenzione degli esperti nel Secondo Dopoguerra, oppure la manipolazione storica.

Diversi sono gli esempi a riguardo, fra i quali il mancato riconoscimento da parte della Turchia del genocidio degli armeni, ma anche la mancata“responsabilità nazionale della Francia” sostenuta da Marie Le Pen in merito al rastrellamento del Vel d’Hit.

Fra i personaggi che sono inoltre saliti alle cronache negli ultimi giorni non può mancare il nome di Donald Trump che, dopo aver accusato il popolo curdo di “non aver aiutato gli Stati Uniti” durante l’ultimo conflitto mondiale, ha affermato che gli USA e l’Italia condividerebbero “un’eredità culturale e politica antica migliaia di anni”.

Affinché ciò possa esser scongiurato, è necessario promuovere la cultura della memoria e rendere più appetibile l’insegnamento della storia, anche attraverso l’uso di un linguaggio alla portata di tutti e l’utilizzo di mezzi tecnologici.

Se ciò sarà attuato, in futuro non molto lontano sarà molto più semplice comprendere le conseguenze sul presente di quanto accaduto e porre le basi per un avvenire migliore.