È ancora possibile educare oggi? Bisogna saper dire dei “no”

Un incontro davvero interessante quello di giovedì sera, tra don Mario della Giovanna e una nutrito gruppo di genitori e insegnanti che hanno accolto l’invito dell’Istituto del Bambino Gesù di Bergamo a riflettere su come sia possibile educare oggi.

Una serata non a caso promossa da una scuola che da circa 60 anni accoglie e educa bambini da 0 a 14 anni e che ha fatto dell’accoglienza e dell’educazione molto più di una professione. Ne ha fatto una ragion d’essere intorno alla quale costruire relazioni di senso e di fraternità. Aprendo le proprie porte a tutti i bambini – gli eccellenti, i fragili, i cosiddetti “normali”- e alle loro famiglie che chiedono una mano. Perché oggi “crescere” e “aiutare a crescere” è più difficile di un tempo.

Lo spiega bene don Mario della Giovanna: “Essere genitori oggi sembra essere più difficile di una volta, perché i genitori chiedono ai loro figli di essere amati. Cercano la loro approvazione, chiedono una loro conferma. E saper dire dei ‘no’, in questo tipo di situazione, risulta impossibile. Il ‘no’ impone una relazione forte e di fiducia tra chi chiede e chi nega in nome di un bene più grande, che non si vede. Ma in cui si crede, a prescindere. Perché si crede nella persona che nega”.

Possiamo contare noi, oggi, su una relazione così forte e fiduciaria con i nostri figli? Abbiamo saputo farci educare davvero da loro? Perché qui sta il punto, la reciprocità dell’educazione. “Avere un figlio, risveglia i nostri fantasmi più profondi e le numerose zone oscure che abbiamo cercato di mettere a tacere – prosegue don Mario della Giovanna. – Un figlio non conosce nulla di noi. Eppure ci offre l’inedita possibilità di rivisitare i pezzi della nostra vita e pacificarci con loro. Dunque di crescere, di maturare.”

“E se avremo accolto questa grande opportunità di crescere e farci educare dai nostri figli, allora sapremo educarli alla bellezza. Affinché quando si troveranno ad affrontare esperienza sbagliate, possano aver fatto esperienza di vita bella, di vita buona. Di vita vera. E nel momento dell’errore, la sappiano ricordare, e vi sappiano ritornare”.

Adesso sembra più facile. Si torna a casa più leggeri ringraziando don Mario.