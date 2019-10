Cava Day, 500 studenti visitano 7 impianti estrattivi di Bergamo

Il Gruppo Industriali Tecnologie e Materiali per l’edilizia di Confindustria Bergamo organizza il Cava Day edizione 2019 aprendo a studenti e insegnanti delle scuole superiori alcune realtà estrattive della nostra provincia.

L’iniziativa prevede, nell’arco della mattinata, visite guidate a 7 impianti estrattivi di Bergamo da parte di 500 studenti per far conoscere le peculiarità dei processi produttivi in cava e le caratteristiche dei materiali naturali estratti, impiegati nella produzione di pavimentazioni, rivestimenti, calcestruzzi, asfalti, manufatti in cemento e prefabbricati, ma anche per la realizzazione di monumenti, edifici civili e industriali, ristrutturazioni e manutenzioni di pregio. Obiettivo è fare il punto sulle competenze richieste per un settore in forte evoluzione, interessato dalle innovazioni digitali in chiave Industria 4.0 e sempre più attento alla sostenibilità ambientale dell’attività estrattiva.

Ecco in dettaglio le imprese e le scuole aderenti

Cava dell’Isola Srl – Medolago (via Adda 10) – Istituto tecnico per Geometri G. Quarenghi di Bergamo, I.I.S. Mario Rigoni Stern di Bergamo;

Orobica inerti Srl – Osio Sopra (via Capra 9) – Istituto tecnico per geometri G. Quarenghi di Bergamo, I.I.S. Mario Rigoni Stern di Bergamo;

Imprese Pesenti Srl – Covo (Loc. Cava Bellinzana) – Liceo artistico statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo;

Italcementi Spa – Calusco d’Adda (via V. Emanuele II, 71) – Istituto tecnico per geometri “G. Quarenghi” di Bergamo, Istituto d’Istruzione superiore Turoldo di Zogno;

Nuova Demi Spa – Zanica (via Padergnone, 37) – Istituto di istruzione superiore “Cantoni” di Treviglio, Istituto industriale di stato “Fantoni” di Clusone;

Nuova Demi Spa – Brembate (via delle Cave, 120) – Istituto di istruzione superiore “Lotto” di Trescore Balneario;

NCT Srl – Treviglio (via Bergamo, 133) – Centro Salesiano don Bosco di Treviglio, Istituto superiore statale Archimede di Treviglio.