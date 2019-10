Arrestato fondatore della società che sta costruendo la Rsa a Ghisalba

È finito in manette l’imprenditore udinese Massimo Blasoni, fondatore di “Sereni orizzonti”, società attiva nel settore dell’assistenza per anziani, autosufficienti e non, e nella gestione di comunità terapeutiche-riabilitative per minori e adolescenti, con sedi operative non soltanto in Friuli, ma in tutto il territorio nazionale.

“Sereni orizzonti” sta per arrivare anche nella Bergamasca: nel maggio scorso, infatti, la società ha iniziato a costruire una nuova residenza per anziani nel comune della Bassa. L’edificio, descritto come moderno e innovativo, dovrebbe avere una curiosa forma a “X” e dovrebbe garantire 120 posti suddivisi in sei nuclei da 20 posti letto ciascuno.

Il condizionale, a questo punto, è d’obbligo. Perché assieme al numero uno di “Sereni orizzonti” sono state arrestate altre sette persone con l’accusa di truffa aggravata nel settore dell’assistenza socio-sanitaria e, secondo quanto si apprende da Il Messaggero veneto, sono stati sequestrati anche beni per 10 milioni di euro.

Stando agli inquirenti, le strutture operative della società, per massimizzare i profitti d’impresa, comprimevano al massimo il costo del personale di servizio impiegato ed erogavano prestazioni diverse per quantità e qualità rispetto agli standard contrattualmente previsti, determinando una minore assistenza ad anziani e minori, anche a rischio di pregiudicarne il benessere e la salute.

Sempre stando alle accuse, venivano poi rendicontate maggiori ore di assistenza socio-sanitaria, considerando tra queste prestazioni anche quelle effettuate da personale privo delle necessarie qualifiche e, di fatto, impiegate solo nei servizi di pulizia e di cucina.

Il sistema di frode è emerso grazie a una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle di Udine, nell’ambito della quale i Finanzieri si erano accorti di alcune criticità nella rendicontazione degli oneri alle Aziende Sanitarie nel comparto dell’assistenza agli ospiti delle residenze per anziani e delle comunità per minori.