Accordo fatto per la conferenza dei sindaci? Presidente Marcella Messina

Un pranzo al Byron per mettere a punto accordi politici e definire la composizione del Consiglio di rappresentanza dei sindaci nell’ambito della Conferenza dei sindaci che ha il compito di programmazione a livello provinciale bergamasco per le politiche di welfare territoriale integrate tra la sfera sociale di competenza comunale/Ambito Territoriale e quella sociosanitaria e sanitaria in capo alla Regione Lombardia e all’ATS.

Coordinatori dei partiti orobici – Stefano Locatelli per la Lega, Davide Casati per il Pd, Alessandra Gallone per Forza Italia, Paolo Franco per Cambiamo, Paolo Moretti per la Lista Gafforelli -avrebbero trovato un’intesa sulla composizione che rimane a 5, come adesso, con i tre referenti dei macro ambiti legati alle Asst (aziende socio sanitarie territoriali), vale a dire Bergamo, Seriate e Treviglio, più altri due. E l’accordo politico prevederebbe due esponenti del Pd, uno della Lega, uno di Cambiamo e uno in quota al presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

Presidente sarà, salvo sorprese Marcella Messina, già assessore della giunta Gori in città; per Seriate il nome più gettonato è quello di Gabriele Cortesi, vicesindaco della cittadina dell’hinterland. Ancora non sono stati decisi gli altri nomi, ma sembra che l’ambito di Treviglio sarà seguito da un leghista.

L’assemblea dei sindaci, che definirà la composizione del Consiglio di rappresentanza, è in programma per mercoledì 30 ottobre.