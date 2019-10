A “Quarto grado” il caso dell’ex boss Felice Maniero: la tv del 25 ottobre

Per la prima serata in tv, venerdì 25 ottobre su Rete4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli morto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015. Nuovi documenti e intercettazioni esclusivi aggiungono tasselli al puzzle della vicenda.

Al centro della puntata, anche il caso di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta che lo scorso 18 ottobre è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. Ora è in carcere a Bergamo. L’arresto è scattato dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che rafforza le tutele processuali per le donne che subiscono violenza.

Su RaiUno alle 21.25 ci sarà la settima delle dieci puntate di “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti. Stasera e nelle prossime due settimane avrà luogo la sfida delle imitazioni per stabilire chi potrà aggiudicarsi il titolo di Campione assoluto 2019. I migliori protagonisti di questa edizione, tra cui naturalmente il vincitore di “Tale e quale show 2019”, proclamato la settimana scorsa, sfidano questa sera i migliori concorrenti delle precedenti edizioni. Vincitori delle passate edizioni sono stati Serena Autieri (nell’edizione primaverile del 2012), Giò di Tonno, (edizione autunnale 2012), Attilio Fontana (2013), Serena Rossi (2014), Francesco Cicchella (2015), Silvia Mezzanotte (2016), Marco Carta (2017) e Antonio Mezzancella (2018).

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle sei puntate della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca e Chiara Baschetti. Diego, spaventato, confida a Pietro che potrebbe essere lui il padre della bambina che Chiara portava in grembo. Intanto, Elena e Valerio, scoprono che la giovane vittima aveva avuto una relazione anche con il suo professore di lettere, che viene immediatamente interrogato.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Ashley Spillers. Andrà in onda l’episodio intitolato “Il fuggitivo”: Sidney la sorella di Nell, è ingiustamente accusata di avere a che fare con un caso di spionaggio, quando un suo ex fidanzato dei tempi del liceo, venne arrestato in quanto implicato nel furto di informazioni riservate, avvenuto ai danni del Dipartimento della Difesa.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Tv8 alle 21.30 arriva in chiaro l’ultima stagione di “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

Stasera si vedranno i concorrenti sfidarsi per conquistare uno dei posti disponibili nel programma. Gli aspiranti chef dovranno vedersela con Mystery Box, l’Invention Test e il Pressure Test. A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo (che sono stati confermati) e la new entry Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Confusi e felici”, con Claudio Bisio; su Italia1 alle 21.20 “Ghost rider – Spirito di vendetta”, con Nicolas Cage; e su Rai4 alle 21.10 “Terminator”, con Arnold Schwarzenegger.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bella del signore”, con Jonathan Rhys; su La5 alle 21.10 “È complicato”, con Meryl Streep; su Iris alle 21 “A rischio della vita”, con Jean-Claude Van Damme; e su Italia2 alle 21.30 “Komodo vs Cobra”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Art night – L’uomo che rubò Banksy”. È il 2007. Banksy e la sua squadra lasciano il segno sul muro che separa Israele dalla West Bank. Quelle opere diventano l’occasione per raccontare la nascita di un mercato parallelo, tanto illegale quanto spettacolare, di opere di Street Art prelevate dalla strada senza il consenso degli artisti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Una famiglia per Natale” e “L’uomo invisibile”. Nel primo, Joséphine si prende cura di Sandrine, un’adolescente figlia di genitori separati, che, insieme con il fratellino Julien, dovrebbe passare il Natale a casa del padre, Martin, che adesso vive insieme con un uomo. Nel secondo, Joséphine deve occuparsi di un giovane ricercatore di grande talento, ma troppo timido e insicuro. Tutti finiscono per approfittarsi di lui, che sembra incapace di reagire.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.