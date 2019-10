Visita al birrificio indipendente Elav e brunch all’Elav Circus

Domenica 27 ottobre il Birrificio Indipendente Elav apre le porte per una visita in Birrificio e Brunch all’Elav Circus, il nuovo locale Elav in Bergamo Centro.

La giornata inizierà alle ore 11, al Birrificio Indipendente Elav (via Autieri d’Italia, 268 – Comun Nuovo – BG) dove sarà possibile visitare l’impianto di produzione con il mastro birraio, che illustrerà tutto il processo produttivo e mostrerà da vicino come nasce la birra Elav e tutto il mondo che le gira attorno. Durante la visita guidata verranno illustrate le materie prime utilizzate, la metodologia di produzione e l’intero processo di brassaggio con visita diretta sull’impianto.

Dalle 12 si proseguirà con il brunch e la degustazione di tre birre, a Elav Circus (via Madonna della Neve, 3 – Bergamo). Il brunch comprenderà il buffet dolce e salato, uova e bacon, servizio caffetteria e due portate da scegliere tra i primi e secondi del giorno, che sono:

– Crespelle ai funghi

– Gnocchi al ragù di capriolo sfumati alla Dark Metal

– Gulash alla Aeresis e purè

– Casoncelli alla Elav

La visita in Birrificio con la degustazione di tre birre Elav e il brunch a Elav Circus ha un costo di 20 euro.

La visita in birrificio ha un costo di 10 euro

La prenotazione è obbligatoria alla mail: elav.circus@elavbrewery.com , o in posta Facebook

Evento Facebook: Visita in Birrificio e brunch all’Elav Circus

Sito del Birrificio Indipendente Elav: www.elavbrewery.com