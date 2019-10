Sono cresciuta circondata da bambini stranieri, oggi io voto e loro no: perché?

Dal 1992 in Italia esiste una legge che definisce i criteri per acquisire la cittadinanza chiamata “Ius Sanguinis”. In base a questo principio è possibile divenire italiani, tra le varie possibilità, in caso di matrimonio con un individuo che è già in possesso della cittadinanza oppure per discendenza diretta da un genitore italiano.

Per tutta la vita sono stata circondata da persone straniere di varie nazionalità che sono cresciute con me e che mi hanno permesso di relazionarmi alla loro cultura. Ho conosciuto tunisini, marocchini, albanesi, senegalesi, nigeriani, boliviani, argentini e chi più ne ha più ne metta.

Da bambina non vedevo molta differenza fra me, bianca cadaverica, e gli altri, spesso di carnagione più scura, tranne quando il bambino non conosceva la mia lingua e allora la comunicazione cambiava, passando dalle parole basilari per arrivare, in certi casi, ai gesti.

Da bambina non poni attenzione al fatto che una persona, fisicamente diversa da te, sia uno “straniero”, ci fai caso certo, ma non è assolutamente una caratteristica fondamentale di quel soggetto.

Poi si cresce, si è influenzati dalla società e dagli aspetti politici e arrivi a 18 anni e alla prima volta che devi andare a votare. Panico, tensione, senti il carico di un’azione che prima non ti era concessa e improvvisamente ti senti davvero parte di una società.

Ciò che più mi colpì fu però vedere come ragazzi stranieri cresciuti con me, nello stesso territorio, con la stessa massiccia cultura occidentale che ti circonda, con la stessa istruzione, non potessero votare. Perché io che sono nata e cresciuta in Italia ho avuto la possibilità di votare e un ragazzo nato e cresciuto in Italia con genitori stranieri invece no? Cosa mi rende così privilegiata e così diversa rispetto alla mia amica albanese che è cresciuta in Italia da quando aveva 1 anno?

Sarà l’ingenuità dei ventun anni che porto sulle spalle, sarà il fatto che sono cresciuta con la fortuna di vivere circondata da persone originarie di paesi di tutto il mondo, però questa questione resta per me inconcepibile.

Informandomi meglio ho scoperto che esistono due parole meravigliose: “ius culturae” ed il mondo mi è parso più luminoso. L’idea è che la cittadinanza italiana sarebbe accessibile a tutti i minori stranieri nati in Italia o arrivati qua entro i 12 anni, frequentando le scuole italiane per almeno cinque anni e superando almeno un ciclo scolastico. Perché fino ad oggi non c’è stato nulla di concreto in favore di tutti coloro che sono cresciuti qua e che hanno vissuto allo stesso modo di un ragazzo italiano?

Io sono Italiana perché sono nata da genitori italiani, altri ragazzi sono venuti in Italia quando ancora non sapevano parlare e da quel momento hanno l’etichetta di straniero privo di cittadinanza.

Mi sento privilegiata ad essere Italiana, eppure mi sento anche in debito con un ragazzo che non è italiano ma è cresciuto qui da sempre, eppure nessuno dovrebbe esser privilegiato, nessuno dovrebbe essere in debito con altri. Siamo sullo stesso piano, siamo uguali, due ragazzi che sono cresciuti in un paese e che rincorrono i propri sogni, ma io ho la cittadinanza mentre lui è “solo” uno straniero e sarà sempre visto così da tutti, con o senza carta di identità.

Sarà tradito dai suoi lineamenti, sarà tradito dalla sua carnagione e ora sarà tradito anche dallo stesso paese che lo ha cresciuto, che gli ha fornito un’istruzione e che gli ha concesso molte opportunità.

Finché quello Stato gli darà un’etichetta, finché non lo riconoscerà come figlio suo, dopo tutto ciò che gli ha dato, allora lo continuerà a tradire.

(L’immagine di copertina è di Jens Johnsson by Unsplash)