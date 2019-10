Raffaella Carrà con Renato Zero o “Le Iene” sul caso Pantani? La tv del 24 ottobre

Per la prima serata in tv, giovedì 24 ottobre su RaiTre alle 21.20 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di “A raccontare comincia tu”. Ospite di Raffaella Carrà sarà Renato Zero. L’ultimo album del cantautore si intitola “Zero il folle”, ed è uscito il 4 ottobre scorso.

Su Italia1 alle 21.20 Le Iene presentano “Il caso Pantani”. Le Iene tornano a occuparsi della tragica e prematura scomparsa del ciclista Marco Pantani, avvenuta in circostanze drammatiche, il 14 febbraio 2004, in un albergo di Rimini.

Su RaiUno alle 21.25 o sarà la settima delle dieci puntate della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales e Pilar Fogliati. Andrà in onda l’episodio intitolato “Onora il padre”: quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario, Francesco deve affrontare Bruno Moser per evitare che il ragazzo vada in prigione. Intanto, un evento inaspettato mette Emma con le spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara con Francesco e Kroess. Vincenzo, nel frattempo, è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella sole in foresteria.

Su SkyUno prendono il via i Live di “X Factor 2019”. Tante le novità di questa edizione del talent di Sky prodotto da Fremantle. Prima fra tutte, il palco: i 12 protagonisti scelti dai 4 giudici – Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta – si esibiranno nel nuovissimo X Factor Dome di Monza. Padrone di casa Alessandro Cattelan, nel duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show. I Live di X Factor saranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in streaming su Now Tv. Il mercoledì i Live saranno in prima serata, in chiaro su TV8.

Le serate di musica live saranno otto, inclusa la finalissima al Mediolanum Forum di Assago – il 12 dicembre – dove verrà incoronato il vincitore dell’edizione 2019. Per scegliere i 12 artisti, sono stati percorsi migliaia di chilometri, tra Italia ed Europa, a caccia del talento: una lunga fase di selezione che ha visto coinvolti circa 40mila aspiranti concorrenti. Alla cantautrice milanese Malika sono stati assegnati gli Under uomini, per la discografica Mara Maionchi sarà un ritorno alla guida degli Over, Samuel accompagnerà in questa avventura la categoria dei Gruppi, mentre Sfera sarà il mentore delle Under donne. Ogni giudice è affiancato in questo percorso, come di consueto, da un producer: insieme ogni settimana sceglieranno e assegneranno i brani ai ragazzi in gara, prepareranno con loro le performance in sala prove e le affineranno per arrivare al Live del giovedì sera.

Malika ha scelto di lavorare con il produttore Roberto Vernetti per guidare gli Under uomini, che vedono schierati: Davide Rossi, Enrico di Lauro e Lorenzo Rinaldi.

Le Under donne di Sfera, invece, lavoreranno insieme a Shablo, dj e produttore italo-argentino : le tre ragazze che compongono la squadra sono la studentessa Giordana Petralia, l’italo marocchina Mariam Rouass e Sofia Tornambene.

Ioska Versari sarà al fianco di Mara Maionchi anche in questa edizione e con loro negli Over ci sono il cantautore e artista di strada romano Eugenio Campagna, l’operatore Ong Marco Saltari e Nicola Cavallaro, studente e cantautore catanese.

Samuel, per i suoi Gruppi, ha scelto la consulenza di Alessandro Bavo, suo tastierista, programmatore e arrangiatore da due anni e che dagli anni ‘90 lavora con i Subsonica. La sua squadra vede schierati: i musicista romani Booda, il duo alternative pop dalle sonorità semplici e uno stile urban dei Seawards e i Sierra, duo di cantautori di musica trap.

Gli ospiti di stasera saranno Mika e il cantautore romano Coez.

Novità anche per Extra Factor: il format si rinnova completamente diventando un vero e proprio late night show. I quattro giudici di X Factor 2019 dopo l’eliminazione, al termine della puntata, continueranno a confrontarsi sulla serata insieme a numerosi ospiti. A guidare lo show, l’attrice e comica del web Pilar Fogliati e Achille Lauro.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la quarta delle sette puntate del varietà “Maledetti amici miei”, con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Margherita Buy e Max Tortora.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.20 proporrà la sesta e ultima puntata di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin. Le squadre di Italia, Spagna, Germania, Grecia, Polonia e Russia si affrontano nella sfida finale, che decreterà il vincitore della prima edizione di questo programma.

Tv8 alle 20.30 proporrà “Stadio Europa League” e alle 21 la diretta della partita di calcio di Europa League fra Celtic Lazio.

Su Canale Nove alle 21.25 riproporrà il documentario “Stefano Cucchi – La seconda verità”.

Per chi preferisse vedere un film, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 c’è “Ip man”, con Donnie Yen; su La5 alle 21.10 “The perfect man”, con Hilary DuffM; su Iris alle 21 “Coraggio… fatti ammazzare”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “A dangerous man – Solo contro tutti”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Orchestra Rai con Luisi e Znaider”. Dall’Auditorium Toscanini di Torino l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi, violinista Nikolaj Znaider, esegue il Concerto in si minore per violino e orchestra di Edward Elgar e la Sinfonia n.7 di Ludwig van Beethoven. Regia tv Maria Baratta.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kevin McKidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Con o senza te”, “Da grande”, “Folle amore” e “Precipitare…” Nel primo, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca da bagno. Nel secondo, la visita d’istruzione di una classe di bambini della scuola elementare prende una brutta piega quando le vittime di una rapina in banca arrivano in pronto soccorso. Nel terzo, Ben, Amelia e Callie si occupano di una giovane golfista con dolori alla schiena causati dallo spostamento di alcune vertebre. Nel quarto, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Drerek.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “MacGyver”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Shopping night”.