Come previsto, la pioggia è già arrivata nella notte tra mercoledì e giovedì. La Protezione civile lombarda ha lanciato un segnale di allerta arancione anche sulle pianure di Bergamo e della provincia. Vediamo l’evolversi della situazione con Gabriele Galastro e il Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Giovedì un’area di bassa pressione situata nella Penisola iberica verrà riagganciata dal flusso zonale Atlantico che tenderà a traslarla verso est tra la Francia meridionale e regioni tirreniche apportando maltempo localmente severo. Successivamente la struttura depressionaria evolverà in cut-off nel mar Mediterraneo; nella Lombardia, avremo un miglioramento del tempo con ritorno di qualche nebbia sulla medio-bassa pianura.

Giovedì 24 ottobre 2019

Tempo Previsto: Nel primo mattino sui settori occidentali piogge deboli/moderate con qualche rovescio in traslazione ed attenuazione sui settori centro-orientali; fenomeni più discontinui o assenti sui rilievi centro-orientali e Mantovano dove sarà presente qualche schiarita. Nel pomeriggio su tutta la regione cielo nuvoloso o coperto con possibilità di piogge moderate o rovesci sulle pianure centro-orientali in traslazione verso le Prealpi, sul settore occidentale fenomeni più discontinui o assenti. In serata sul settore occidentale possibilità di rovesci con qualche colpo di tuono, nel resto della regione esaurimento delle precipitazioni.

Temperature: Minime comprese tra 11/14 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 16/19 gradi.

Venti: In pianura venti moderati (con locali raffiche di forte intensità) da est/sud-est, in quota venti moderati (con locali raffiche di forte intensità) da sud-est.

Venerdì 25 ottobre 2019

Tempo Previsto: Tra mattino e primo pomeriggio sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso. Tra tardo pomeriggio e sera ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature: Minime comprese tra 11/13 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 19/22 gradi.

Venti: In pianura venti deboli da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da sud-est.

Sabato 26 ottobre 2019

Tempo Previsto: Per l’intera giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. In mattinata possibilità di nebbia sulla pianura centro-meridionale specie sui settori lungo il Po.

Temperature: Minime comprese tra 9/12 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 21/23 gradi.

Venti: In pianura venti deboli da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da nord-ovest.