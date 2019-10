Pd Bergamo, sabato l’assemblea congressuale per l’elezione del nuovo segretario cittadino

Sabato 26 ottobre, alle 15 al Mutuo Soccorso in via Zambonate a Bergamo, si terrà l’assemblea congressuale cittadina del Partito Democratico, per l’elezione del nuovo segretario della città.

Federico Pedersoli, segretario uscente, passerà il testimone alla fine del suo mandato di cinque anni: “Un periodo intenso, impegnativo, di grandi soddisfazioni – dice Pedersoli -, in primis quella della riconferma di Giorgio Gori alla guida della città lo scorso anno. Il Pd a Bergamo è un partito molto radicato, una comunità fatta di persone che condividono valori, mettendo al servizio della città le loro competenze e il loro impegno, una squadra di cui continuerò a fare parte per affrontare le sfide future”.

Dopo i saluti di apertura del segretario provinciale Davide Casati e l’intervento di Pedersoli, Roberto Mazzetti, sulla cui candidatura unitaria c’è stata la piena convergenza del Pd, illustrerà la sua mozione.