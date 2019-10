Litiga col fratello e lascia il cadavere sul divano tutta notte: fermato 37enne

Non ha ancora confessato ma i carabinieri del comando provinciale di Bergamo sono convinti che ci sia il 37enne marocchino Mohamed Mouhal dietro alla morte di suo fratello Hicham, ritrovato senza vita a 34 anni mercoledì sul divano di un appartamento di via Roma 19 a Rogno. L’abitazione, al terzo piano di una palazzina abitata da extracomunitari, è di proprietà di Mohamed, in carcere con l’accusa di omicidio volontario. La vittima ci alloggiava saltuariamente.

Il delitto risalirebbe alla sera precedente il ritrovamento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra i due fratelli, in Italia da una ventina d’anni e con permesso di soggiorno scaduto, ci sarebbe stato un violento litigio, dopo tre litri di vino consumati a cena. La discussione in camera, per motivi ancora da chiarire, con urla e rumori uditi anche dai vicini di casa. Entrambi i protagonisti hanno alle spalle una lunga lista di denunce. Nella zona del Sebino sono conosciuti come piccoli spacciatori e spesso protagonisti di risse.

Durante la colluttazione la vittima sarebbe finita contro il vetro di un armadio, procurandosi diverse ferite a volto e collo, per poi essere colpito con calci e pugni. A questo punto il 37enne avrebbe ripulito la stanza con spazzolone e secchi d’acqua, per poi andare a dormire lasciando il fratello esanime sul divano. Lì dove lo ha trovato il padre la mattina seguente, con un rigurgito di vomito in bocca, dopo aver cercato invano di contattarlo al telefono e non averlo trovato nel suo appartamento di via Monte San Michele in località Qualino.

In via Roma sono intervenuti i carabinieri di Clusone, che hanno subito capito che c’era qualcosa di sospetto e hanno chiesto l’intervento dei colleghi del nucleo investigativo. In casa c’erano varie macchie di sangue, mentre sul balcone un sacco con i frammenti di vetro.

Mohamed Mouhal è stato condotto al comando provinciale di via Delle Valli a Bergamo per essere interrogato. All’inizio ha detto che non sapeva cosa avesse fatto Hicham la sera precedente e che avrebbe potuto essere stato coinvolto in un litigio con altre persone. Ma dopo diverse ore la sua ricostruzione inizia a scricchiolare e alla fine ha ammesso in parte l’omicidio. Alle 3.42 di notte è scattato il fermo. Venerdì l’autopsia sul cadavere della vittima.