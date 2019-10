Incontro con Stefano Colnaghi (Rodrigo Diaz) sul suo ultimo libro

In un villaggio remoto dell’America Latina, un padre si consuma nell’angoscia per l’attesa dell’esecuzione del figlio prevista all’alba. Nella notte, cercando di ingannare il tempo, ripercorre tutta la sua vita attraverso i ricordi legati alla monotonia di Rincón de la Perla, alla voglia di evadere, all’ammirazione per un rivoluzionario e la sua rivoluzione….

È una breve traccia di “Rincon de la Perla“, l’ultimo romanzo di Stefano Colnaghi, alias Rodrigo Diaz (lo pseudonimo con cui si firma su atalantini.com) che sarà presentato venerdì 25 ottobre alle 20,30 all’Auditorium della Biblioteca Civica di Fara Gera d’Adda.

Non è un libro di calcio, ma i lettori potranno scoprirlo dalle parole dell’autore che interverrà assieme a Stefano Corsi e Pier Carlo Capozzi.