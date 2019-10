Il presidente Mattarella e i giovani di Bergamo: la diretta

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Bergamo per la seconda volta nel suo ruolo di Capo di Stato. Dopo gli incontri, privati al Kilometro Rosso con il mondo della ricerca e dell’impresa, la sua visita si concentra sui giovani che, come abbiamo imparato, conoscendolo in questi anni, rappresentano per lui l’Italia del futuro, su cui puntare e che meritano attenzione e ascolto.

Al seminario vescovile i ragazzi sono in trepida attesa.

Ecco qui la diretta dell’incontro organizzato da Molte fedi sotto lo stesso cielo e BergamoScienza all’auditorium Giovanni XXIII del seminario vescovile.

Il presidente Sergio Mattarella a Bergamo from BergamoScienza on Vimeo.