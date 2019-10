“I Origins”: uno sguardo ai misteri della vita

Se siete sempre alla ricerca di risposte, se avete fame di sapere, se credete nell’inconfutabile o se credete in un creatore intelligente; se la vostra vita è attraversata continuamente da sensazioni, emozioni, incertezze, paure e domande stravaganti eccoci qui: l’arte è un mezzo di comunicazione che si manifesta in infinite sfaccettature e infinite forme.

Non importa a quale siate più legati, l’arte vi parlerà sempre e comunque, ma sta nella bravura di chi la crea e di chi la usa il coinvolgervi emotivamente e irrazionalmente. Bravura che bisogna riconoscere a Mike Cahill, regista statunitense probabilmente sconosciuto alla maggior parte dei lettori, ma immensamente valido per l’opera d’arte cinematografica che realizzò nel 2014: “I Origins”, lungometraggio drammatico di fantascienza interamente ideato e prodotto da Cahill.

Questo film va oltre ogni limite, ogni conformazione e contro ogni previsione di chi si siede, sospettoso di sprecare 1 ora e 56 minuti della sua esistenza, e viene invece travolto dalla bellezza di un universo di dubbi che costellano tutti i giorni i nostri momenti di pensiero.

Impeccabile intreccio che vede come protagonista l’eterna lotta tra mondo scientifico e mondo spirituale ma senza mai schierarsi definitivamente, concedendoci di capire cosa voglia dire “credere” per uno scienziato e cosa voglia dire invece per una persona spirituale.

Non importa se siete agnostici, atei o credenti, se non avete fiducia nell’incatenarsi di coincidenze e destini o se non credete nell’esistenza di una vita passata: il protagonista Ian Gray, biologo molecolare affascinato dall’occhio umano, seminerà i suoi discorsi, pensieri e ricerche con una totale razionalità e fermo scetticismo nell’impresa scientifica di screditare le teorie spirituali secondo cui l’occhio è la prova dell’esistenza di un creatore intelligente.

L’unicità degli occhi umani sarà il filo conduttore di tutta la trama, e sarà anche ciò che farà vacillare fortemente le convinzioni e le certezze di Ian.

Esplorare la condizione umana nella natura umana sarà un intenso viaggio emotivo che il regista riuscirà a farci vivere grazie alla semplicità delle sue riprese e grazie all’uso di luci e riflessi che hanno conferito un aspetto quasi onirico alle inquadrature.

Coinvolgimento raggiunto soprattutto grazie alla spontaneità degli attori che, recitando scene di quotidianità in modo icastico, ci renderanno talmente partecipi da far diventare i loro dubbi nostri, provare le loro emozioni sulla nostra pelle. Riusciremo a sentire ogni nota della vita attraverso una colonna sonora introspettiva e malinconica, che scava nell’anima e lascia una dolce, pacata sensazione e comprensione della profondità dell’essere umano.