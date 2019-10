Disturbatore di frequenze per vetture di valore: 3 ladri arrestati in autogrill

Quando vedevano arrivare in autogrill una vettura di valore azionavano un disturbatore di frequenze che inibiva la chiusura centralizzata da parte del proprietario il quale, ignaro, si recava nel locale. In quel momento scendevano dalla loro auto e rubavano tutto quello che trovavano sui sedili e nel baule.

Ci hanno provato anche nella mattinata di giovedì 24 ottobre all’area di sosta Brembo di Osio Sopra, ma questa volta ad attenderli hanno trovato gli agenti della polizia stradale di Seriate in borghese, che li hanno arrestati.

Tre pregiudicati di origine kosovara, A. Z. classe 1974, D. F. del 1976 e A. D. del 1987, sono finiti in manette in flagranza di reato. Poco prima avevano saccheggiato un’Audi Q8 di proprietà di un uomo. L’avevano visto arrivare e avevano azionato il loro dispositivo, per poi scendere e rubare una borsa in pelle da 700 euro con all’interno un Apple Mac da 3500 euro, 2 penne Montblank da 1800 euro e un portafoglio contenente 1500 euro in contanti.

Mentre stavano cercando di fuggire a bordo della loro Lancia Delta, ma sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti. Uno di loro era uscito dal carcere da pochi giorni dopo per lo stesso reato.