Accesso all’aeroporto, pronta la nuova rotonda tra il parcheggio P3 e la Cremasca

Sacbo comunica che sono stati portati a termine i lavori di formazione della rotatoria sulla strada di accesso all’aeroporto, che consente di il collegamento diretto tra l’aerostazione, il parcheggio P3 e la direzione sud della S.P. Ex S.S. n. 591bis “nuova Cremasca”, evitando l’inversione di marcia in corrispondenza dell’intersezione con l‘asse interurbano di Bergamo (S.P. S.S. Ex n. 671).

L’intervento, concordato con Provincia e Comune di Bergamo, produce la razionalizzazione e riduzione sostanziale dei percorsi lungo le strade principali che vengono di fatto sgravate della viabilità locale da e per il parcheggio P3.

La realizzazione della rotatoria, che ha un diametro di 60 metri, consente, per la corrente di traffico proveniente dall’aerostazione, di procedere in direzione Bergamo anche attraverso il transito per il “Centro Galassia”, realizzando di fatto un itinerario locale alternativo tra città e aeroporto.

I lavori, iniziati il 22 luglio 2019 e affidati all’impresa Bergamelli di Albino per un importo di 400mila euro interamente stanziato da Sacbo, si sono conclusi nei tempi contrattuali.