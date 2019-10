Tour of Guangxi, quinto posto per la bergamasca Chiara Consonni

Bilancio positivo per la trasferta cinese di Chiara Consonni che ha sfiorato il podio nel Tour of Guangxi.

La 20enne di Brembate Sopra ha infatti terminato la prova conclusiva dell’UCI Women’s World Tour in quinta posizione alle spalle dell’australiana Chloe Hosking.

Sotto una pioggia battente la portacolori della Valcar-Cylance Cycling ha provato a metter a segno il secondo colpo stagionale, tuttavia nulla ha potuto di fronte allo spunto veloce dell’atleta all’ultima uscita con la maglia dell’Alè Cipollini.

Piazza d’onore per la canadese Alison Jackson (Team Tibco-Silicon Valley Bank) che sul traguado di Guilin ha preceduto la vincitrice del circuito internazionale Marianne Vos (CCC-Liv), mentre Ilaria Sanguineti (Valcar-Cylance Cycling) ha concluso la propria gara all’ottavo posto.

In campo maschile buona prestazione per Davide Villella (Astana) che, dopo esser ben difeso nell’arrivo in salita vinto da Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), ha chiuso la competizione cinese in nona posizione con 37 secondi di ritardo dal giovane spagnolo.