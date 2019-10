Tentano di rubare un’auto in sosta: inseguiti e arrestati dalla polizia locale

Due giovani sono stati arrestati lunedì 21 ottobre mentre stavano cercando di rubare un’auto a Seriate. È successo in via Decò e Canetta, verso mezzogiorno, quando la pattuglia della polizia locale, mentre transitava nella zona delle piscine, ha notato un soggetto intento a scassinare la portiera di una Fiat Panda, regolarmente posteggiata in sosta.

Gli agenti si sono avvicinati al sospettato, che però si è allontanato ed è salito a bordo di un’utilitaria di colore nero, con alla guida un complice. È iniziato un inseguimento, concluso pochi metri più avanti quando gli operatori sono riusciti a bloccare i due e a portarli al comando di via Paderno per i controlli.

Durante la perquisizione della vettura sono spuntati alcuni arnesi da scasso solitamente usati per il furto di autovetture e uno spray al capsicum, una sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie del suo principio attivo, la capsaicina, e che viene utilizzato principalmente negli spray al peperoncino per difesa personale.

I soggetti sono stati identificati in due italiani, G. R. di 24 anni e C. Z. di 22, residenti in provincia e pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso.

Martedì il giudice per le indagini preliminari Anna Pansero ha disposto per loro la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, con l’obbligo di fornire alla polizia giudiziaria ogni mutamento.

Il veicolo oggetto del tentato furto è risultato danneggiato per lo scasso del blocchetto della portiera e con il volante bloccato. Lieto fine per la proprietaria, la quale ha presentato denuncia e ha ringraziato la polizia locale per aver evitato il furto della sua vettura.