Ristoranti di lusso: Da Vittorio secondo in Italia

La famiglia Cerea sul podio, in Italia, secondo una classifica Tripadvisor stilata per individuare a livello nazionale e internazionale i ristoranti di lusso più apprezzati.

Il ristorante Da Vittorio di Brusaporto, nella classifica Top10 italiana, è al secondo posto, dietro solo al ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (Piemonte), dello chef Antonino Cannavacciuolo, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella classifica mondiale dei migliori ristoranti di lusso, oltre alla medaglia d’argento nella classifica riservata all’Europa.

Sull’ultima recensione (in ordine di tempo) per il ristorante Da Vittorio, pubblicata su Tripadvisor, si legge: “Sono stata da Vittorio con amici durante la settimana. La location è immersa nel verde delle vigne alla periferia di Bergamo. La cena raffinata e piena di sapori in perfetta armonia vorresti non finisse mai perché ogni piatto è una sorpresa. Anche i semplici paccheri al pomodoro sono una scoperta, sapori oramai persi nel passato. Personale è gentilissimo e sempre presente. Un ristorante perfetto , non si può aggiungere nulla”.

La classifica Travelers’ Choice® Restaurants 2019 di TripAdvisor, premia i migliori templi della ristorazione a livello globale, secondo il gradimento espresso dai viaggiatori internazionali, come le analoghe classifiche dedicate alle diverse tipologie di alberghi. I ristoranti presenti nella Top10 si sono distinti per i giudizi positivi ricevuti dai clienti a livello mondiale, sulla base delle recensioni raccolte dalla piattaforma durante l’intero anno.

Per chi ha intenzione di provare l’esperienza di mangiare in un ristorante di lusso, in Lombardia, che registra ben 4 presenze nella top 10 nazionale, c’è solo imbarazzo della scelta con Da Vittorio a Brusaporto (2°posto), Ristorante Lido ’84 a Gardone Riviera (3°) e i due milanesi VUN Andrea Aprea (7°) e Seta (9°). Completano la classifica, oltre Villa Crespi a Orta San Giulio che risulta essere il più apprezzato dagli utenti della piattaforma, il Ristorante alle Corone a Venezia (4°), Uliassi a Senigallia (5°), Ristorante Ensama Pesce a Sala Bolognese (6°), il buco Sorrento (8°) e La Pergola a Roma (10°).

